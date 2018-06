Nadia Toffa | l' ira di Carolyn Smith | ' Brigliadori offende chi lotta ogni giorno contro i

Nadia Toffa e le frasi choc di Eleonora Brigliadori - la rabbia di Carolyn Smith : «Sono svenuta...» : «La prima volta che l?ho sentita parlare sull?argomento sono svenuta. Seriamente, davanti alla tv mi sono sentita male. Se me la dovessi trovare davanti...». Così...

Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori in difesa di Nadia Toffa : l’espulsione da Pechino Express non basta? : Il pubblico si spacca e continua a seguire la questione Pechino Express e non solo. Questa volta a prendere la parola contro Eleonora Brigliadori è un volto iconico della Rai e di Ballando con le Stelle ovvero Carolyn Smith. Chi la segue sa bene che da anni ormai la Smith lotta contro il cancro e, dopo la prima vittoria, si è ritrovata di nuovo a vivere lo stesso calvario ma con la forza e la determinazione di sempre. Proprio in nome di ...

Eleonora Brigliadori attacca Nadia Toffa e viene cacciata dal cast di Pechino Express : "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza". Sono queste le parole usate da Eleonora Brigliadori in un post in risposta ad un utente che ricordava un servizio di Nadia Toffa per Le Iene sul cancro. Un messaggio - rimosso da Facebook ma riportato dagli screenshot di molti utenti - che ha scatenato l'indignazione (non solo del popolo social) ...

