Municipio II | Accordo con Auditorium per area pedonale

(Di venerdì 22 giugno 2018) Roma – IlII e la Fondazione Musica per Roma hanno firmato una convenzione per la concessione dell’antistante il complesso dell’Parco della Musica. Si tratta di una porzione di stradadi circa 5.750 mq. in viale Pietro da Coubertin. Della quale ile’ titolare del suolo pubblico. Ma che risulta essere straordinariamente integrata, sia fisicamente che funzionalmente, al complesso dell’progettato da Renzo Piano e famoso in tutto il mondo. La convenzione La convenzione ha la durata di quattro anni. E sancisce l’impegno dela concedere l’utilizzo dell’alla Fondazione Musica per Roma. Che si farà carico di gestirla, di effettuare la manutenzione ordinaria, la pulizia e la sorveglianza. E di provvedere allo sfalcio delle aiuole in viale de Coubertin e via Germania. “Una ...