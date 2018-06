MotoGp – Schwantz e l’arrivo di Lorenzo in Honda | Kevin non ha dubbi | “dovranno

sportfair

: #MotoGP Secondo Kevin #Schwantz con #Lorenzo e #Marquez in HRC dal 2019, le diverse caratteristiche dei due portera… - FormulaPassion : #MotoGP Secondo Kevin #Schwantz con #Lorenzo e #Marquez in HRC dal 2019, le diverse caratteristiche dei due portera… - ricVR46 : RT @SkySportMotoGP: Torta di compleanno per Kevin Schwantz ?? Il pilota statunitense compie 54 anni ???? Campione del Mondo della 500 nel 1993… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)e l’arrivo diin: il parere dell’ex pilota Finita la pressione attorno a Jorgeper quanto riguarda il suo futuro in. Il maiorchino della Ducati ha deciso di dire addio al suo attuale team, per trasferirsi in, prendendo il posto di Dani Pedrosa e diventando quindi compagno di Marc Marquez. Pareri contrastanti, nel paddock, per quanto riguarda il futuro di: c’è chi pensa che il maiorchino farà subito bene nel team giapponese, chi invece è certo che faticherà ad adattarsi, chi ancora è certo cheimporrà il suo modo di lavorare, come affermato dain un’intervista a Marca: “sarà interessante vedere come andrà.andrà lì e fare la stessa che fa in ogni posto, cioè lavorare con metodo per sviluppare la moto come gli piace. Sono due stili completamente diversi.dovrà sviluppare ...