Morto per incidente stradale chef Alessandro Narducci | astro nascente della cucina

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma. Si indaga per omicidio stradale : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...

Sulle strade di Roma perde la vita un'altra giovane promessa. Morto lo chef stellato Alessandro Narducci : È il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale.Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef. "La vita ...

Morto operaio caduto dal tetto ad Avezzano : L'Aquila - È deceduto nella serata di ieri l'operaio, di 50 anni, caduto nel vuoto da un lucernario mentre svolgeva un lavoro presso lo stabilimento della L-Foundry di Avezzano (L'Aquila). L'uomo, di origini siciliane, è precipitato da un'altezza di circa 10 metri ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale dell'Aquila, dove è deceduto intorno alle 22. Al momento ...

Pisa - trovato Morto il 12enne disperso nel lago di Roffia : Pisa, trovato morto il 12enne disperso nel lago di Roffia Pisa, trovato morto il 12enne disperso nel lago di Roffia Continua a leggere L'articolo Pisa, trovato morto il 12enne disperso nel lago di Roffia proviene da NewsGo.

Morto la pm di Milano Giulia Perrotti - aveva indagato sul furto della bara di Mike Bongiorno : Si svolgeranno venerdì mattina, alle ore 11, nella chiesa di San Pietro in Gessate, davanti al Palazzo di Giustizia, i funerali del procuratore aggiunto di Milano Giulia Perrotti , morta ieri sera ...

XXXTENTACION È Morto : RAPPER UCCISO A COLPI DI PISTOLA/ Video - la polizia brancola nel buio e crede in un... : XXXTENTACION è MORTO: RAPPER UCCISO a COLPI di PISTOLA in Florida, Usa. Sulla scena del delitto i fan hanno dato vita a un memoriale, il web si divide(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:41:00 GMT)

Compay Segundo in concerto ad Aosta : in vendita i biglietti per il live del musicista Morto nel 2003 : In verità Compay Segundo sarebbe morto nel 2003, alla veneranda età di 95 anni e di primavere alle spalle ne avrebbe oggi 110 abbondanti. Ma per Ticket.it Compay Segundo sarebbe ancora vivo e suonerebbe, live, per tutti noi. Il sito non ha dubbi: il 2 agosto alle 21.15, nel teatro romano di Aosta, si esibirà il re del son in carne e ossa, il grande artista ripescato nel 1997 dall’oblio dal film Buena Vista Social Club di Wim Wenders, e ...

Fa causa per il marito Morto sul lavoro. "Paghi 200mila euro di spese legali" : Non solo perde il marito e padre delle sue due bambine, morto in un incidente sul lavoro. Ma dopo aver fatto causa contro committenti e manutentori, perde la partita legale e si ritrova condannata a pagare alle controparti tutte le spese di lite, per un totale di 200mila euro. A raccontare la storia di Lucia Madini, moglie di Massimo Bertasa, è il Corriere della Sera oggi in edicola, che così riassume la vicenda:Massimo Bertasa, ...

