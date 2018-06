Morto lo chef stellato Alessandro Narducci | giovane promessa della cucina italiana

Roma - Morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci - : Il cuoco stellato 29enne e la sua fidanzata 25enne hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiavano e una macchina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo tornava a casa ...

Roma - Morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci : Roma, morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci Il cuoco stellato 29enne e la sua fidanzata 25enne hanno perso la vita dopo uno scontro frontale tra lo scooter su cui viaggiavano e una macchina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della ...

Roma - Morto lo chef Alessandro Narducci/ Incidente mortale in scooter : a bordo anche un’amica di 25 anni : Roma, morto lo chef Alessandro Narducci. Incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:18:00 GMT)

Morto a Roma Alessandro Narducci - lo chef stellato che inventò il dessert 'Birra e Noccioline' : Giovane, sempre sorridente, creativo e determinato. Classe 1989, Romano, lo chef Alessandro Narducci, firma di gusto da Acquolina, presso The First Hotel in via del Vantaggio, ristorante stellato ...

Roma - Morto lo chef Alessandro Narducci : aveva 29 anni : Alessandro Narducci, giovanissimo e promettente chef dell’Acquolina al Fleming di Roma, è morto questa notte in un incidente stradale. Narducci era a bordo insieme alla moglie di 25 anni, anche lei rimasta uccisa nello scontro con una Mercedes Classe A. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dello scontro e per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue del conducente dell’auto, che è stato ricoverato al ...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci, chef del ristorante Acquolina al Fleming e allievo di Heinz Beck, è Morto insieme a una sua...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina al Fleming è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, Giulia Puleio,...

Incidente auto-moto : Morto lo chef Alessandro Narducci : Due giovani vite spezzate a causa di un Incidente stradale avvenuto stanotte a Roma, sul Lungotevere della Vittoria. A perdere la vita - riporta

Morto lo chef statunitense Anthony Bourdain - aveva cucinato anche per Obama : Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di suicidio quello avvenuto la notte di venerdì 8 giugno presso un hotel francese. Lo chef si trovava in loco per girare le scene di un suo programma 'Parts Unknown', noto anche in Italia come 'Cucine segrete'. A trovarlo privo di vita è stato il suo amico Eric Ripert, anche lui chef francese. Ecco la dichiarazione della CNN: 'È con immensa tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega ...

Morto lo chef statunitense Anthony Bourdain - aveva cucinato anche per Obama : Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di suicidio quello avvenuto la notte di venerdì 8 giugno presso un hotel francese. Lo chef si trovava in loco per girare le scene di un suo programma 'Parts Unknown', noto anche in Italia come 'Cucine segrete'. A trovarlo privo di vita è stato il suo amico Eric Ripert, anche lui chef francese. Ecco la dichiarazione della CNN: 'È con immensa tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega ...

Morto suicida lo chef americano Anthony Bourdain. Era il compagno di Asia Argento : È stato trovato nella sua camera d’albergo a Strasburgo da un amico. La Cnn, la rete tv per la quale lavorava, ha dato l’annuncio. Anthony Bourdain è Morto, hanno battuto le agenzie di stampa. Suicidio, subito dopo. E poi i titoli, i premi vinti, i traguardi raggiunti. Lui e Asia Argento, si legge in giro. Il loro amore. I loro tormenti. Anthony Bo...

È Morto suicida lo chef giramondo Anthony Bourdain - la compagna Asia Argento : 'Sono devastata' : Bourdain aveva trovato una sua chiave di approccio alla cucina, e girava il mondo per mostrare in tv cibi e culture diverse. In una puntata di un suo programma ospitò anche Barack Obama, cenando con ...

Anthony Bourdain e Asia Argento/ Ultime notizie - chef Morto suicida : l'attrice - "Era una roccia - il mio amore" : Anthony Bourdain si è suicidato in un albergo francese: aveva 61 anni ed era il re dei programmi di cucina in televisione. Attualmente lavorava per la CNN ed era legato ad Asia Argento(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:34:00 GMT)