Morto Alessandro Narducci | chef di Acquolina Roma | incidente mortale sul Lungotevere

È Morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci - aveva 29 anni : Lo chef Alessandro Narducci è morto in un incidente stradale avvenuto a Roma, sul Lungotevere della Vittoria, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 giugno. Narducci aveva 29 anni ed era considerato uno dei più promettenti chef italiani: aveva avuto come The post È morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci, aveva 29 anni appeared first on Il Post.

Morto Narducci - Heinz Beck sconvolto : 'Giorno triste - Alessandro serio e professionale' : Heinz Beck , celebre chef della Pergola a Roma, commenta così la morte del giovane chef stellato romano Alessandro Narducci : 'È una giornata molto, molto triste. La morte di Alessandro Narducci ...

Roma - scontro scooter-auto nel quartiere Prati : Morto lo chef Alessandro Narducci Foto Il ragazzo di borgata : chi era : Aveva 29 anni. Deceduta anche una 25enne Giulia Puleio. Travolti da una Mercedes poi finita contro tre vetture in sosta. Lo schianto alle 2 di venerdì su lungotevere della Vittoria

