Monza | aree dismesse | un bosco orizzontale all' ex Hensemberger - VIDEO

Monza - varato il bon ton delle aree cani : ecco il regolamento : La giunta di Monza la settimana scorsa ha deliberato le regole per l'utilizzo delle aree cani : per quel che compete il Comune, ma anche - e soprattutto - sui doveri dei proprietari degli animali. ecco ...

Monza - tour nelle aree dismesse : le due trasformazioni della ex Buon Pastore : Sono almeno due le trasformazioni fondamentali previste per l'area dell'ex Buon Pastore di via Cavallotti a Monza , dismessa da decenni. La prima riguarda la metamorfosi della chiesa , sconsacrata, , ...

Dieselgate - lo studio : Milano Nord e Monza le aree in Europa con maggiori decessi da emissioni : Oramai è assodato: anche se le emissioni diesel in eccesso producono una piccola parte delle polveri nocive, sono responsabili di migliaia di morti. In Europa, oltre un terzo di coloro uccisi annualmente dalle emissioni diesel fuorilegge si concentra in un centinaio di conglomerati urbani e al primo posto c’è l’Italia. L’area che racchiude Monza e Milano Nord conta la media di 115 decessi prematuri l’anno a causa del Dieselgate. Il bilancio ...