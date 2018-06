Mons Capella ammette accuse

Vaticano. Pedopornografia : ha confessato Monsignor Carlo Alberto Capella : Ha reso confessione piena Monsignor Carlo Alberto Capella. Il religioso è accusato di Pedopornografia. Cappella ha ammesso gli “atti compulsivi

Vaticano, mons. Capella a processo per pedopornografia: prima udienza il 22 giugno dopo l'arresto dello scorso aprile. Ad accusarlo erano stati Usa e Canada.

monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della nunziatura di Washington è stato rinviato a giudizio per Pedopornografia. L'ex funzionario della nunziatura di Washington è stato arrestato lo scorso 7 aprile dopo la scoperta di una grande quantità di materiale pedopornografico in suo possesso. Il funzionario ecclesiastico sarà in aula per la prima udienza il prossimo venerdì 22 giugno alle ore 15.

L'ex funzionario della nunziatura di Washington è accusato di pedopornografia con l'aggravante dell'ingente quantità. Avrebbe scaricato file con minori in atti sessuali mentre era in visita come diplomatico in Canada, usando il computer di una chiesa locale. monsignor Capella è stato già arrestato nell'aprile scorso dalla Gendarmeria vaticana.

monsignor Carlo Alberto Capella sarà processato dal Tribunale penale della Santa Sede per detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità. Lo ha deciso il giudice istruttore Vaticano che ha rinviato a giudizio l'ex consigliere della nunziatura a Washington "perché il reato contestato riguarda fatti commessi da un pubblico ufficiale, anche se all'estero", ovvero negli Stati Uniti e in Canada.