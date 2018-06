MondialiMediaset | Brasile-Costa Rica | Nigeria-Islanda e Serbia-Svizzera diretta Italia

digital-news

(Di venerdì 22 giugno 2018) Con il big match Argentina-Croazia si è conclusa la serie di partite dei gironi eliminatori di Russia 2018 trasmesse su Canale 5. Da domani, come previsto, tutte le rimanenti partite della fase a gironi saranno in onda solo su1 (17 incontri) e sul canale 20 (8 incontri). E per tutta la settimana, sempre su1 e fino al 28 giugno, il programma post-partita di prima serata sarà “Tiki Taka Russia”.Canale 5 riprenderà a trasmettere in esclusiva tutti i match a eliminazioneal via da sabato 30 giugno fino alla Finale di domenica 15 luglio. E dal 3...