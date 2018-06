Mondiali Russia 2018 | Southgate pensa a due cambi in vista del match con Panama | Alli e

Mondiali 2018 Russia - l'audio virale di Simeone : 'Anarchia Argentina - Sampaoli disastroso' E su Messi... : Che bordata quella del Cholo Simeone. Un uno contro tutti dopo la clamorosa e roboante sconfitta della sua Argentina sulla Croazia. 3-0, un fallimento totale, anche se con un qualificazione non ancora ...

Mondiali 2018 Russia - separati alla nascita : quanti sosia nel torneo : ... rivelazioni e meteore di scena al Mondiale in Russia, appuntamento dove non mancano protagonisti dalle somiglianze impressionanti con le star dello spettacolo, del cinema e naturalmente dello sport. ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : oggi, 22 giugno, scenderanno in campo le squadre del Girone E e si chiuderà la seconda giornata del Girone D.

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina passa il girone se… : Argentina ancora in corsa per proseguire il proprio cammino ai Mondiali russi, nonostante le critiche, il passaggio del turno è possibile L’Argentina non è ancora morta. Messi e soci sono stati messi in croce da stampa e tifosi nel day after della sconfitta bruciante contro la Croazia. Ancora però Russia 2018 non è finito per l’Argentina, che può sperare eccome nel passaggio del turno. La seconda gara della 2ª giornata del girone D, ...

Mondiali Russia 2018 - Aguero punge Sampaoli : “i giocatori non si sono adattati al progetto? Dica ciò che vuole” : Al termine del match perso contro la Croazia, Aguero non le ha mandate a dire al ct Sampaoli, lanciandogli una velenosa frecciatina Un punto in due partite, poche idee e un’eliminazione che si fa sempre più vicina. L’Argentina rischia clamorosamente l’esclusione dal Mondiale, il 3-0 subito contro la Croazia non ammette repliche per gli uomini di Sampaoli, apparsi lenti e senza idee. Una situazione su cui ha provato a fare ...

Probabili Formazioni Corea del Sud-Messico - girone F Mondiali Russia 23-06-2018 : Le Probabili Formazioni di Corea del Sud-Messico, Gruppo F Mondiali di Russia, 23 giugno 2018, ore 17.00. Dopo il debutto col botto, il Messico vuol fare il bis che significherebbe anche passaggio praticamente certo agli ottavi (salvo cataclismi). E infatti Osorio conferma modulo e giocatori che pochi giorni fa hanno matato i campioni in carica della Germania, sperando anche di chiudere con il settimo clean sheet nelle ultime nove uscite ...

Mondiali 2018 Russia - non solo Caballero : una settimana tra papere e autogol : Cinque autogol, e già tantissime papere tra uscite a vuoto e interventi maledestri in appena una settimana di Mondiale. Non mancano gli errori delle squadre meno 'stellari' e nemmeno quelli dei ...

Mondiali Russia 2018 : Argentina-Croazia 0-3 - sud americani a rischio eliminazione : Dopo il pareggio con l'Islanda nella prima gara del Mondiale di Russia, per l'Argentina di Leo Messi arriva un'altra amara delusione. Si è conclusa, infatti, con un sonoro 0-3 la partita che ha visto scontrarsi i sud americani con la Croazia. Dopo le infinite polemiche per il rigore sbagliato contro l'Islanda, il gioco di Messi anche ieri stasera non ha convinto ed è sfuggito a pochi il suo volto teso e preoccupato ancor prima del fischio ...

Mondiali 2018 Russia. Argentina-Croazia : la partita di Maradona - dall'euforia alla rabbia : L'Argentina ha avuto un tifoso speciale sugli spalti per la partita contro la Croazia. In tribuna c'era anche Diego Armando Maradona. Nonostante la presenza del Pibe de Oro, la Nazionale albiceleste è ...

Mondiali Russia 2018 - l'Argentina si qualifica se : le combinazioni che portano avanti l'Albiceleste : La Croazia guida il Gruppo D con 6 punti. Seguono con appena 1 punto Argentina e Islanda, in fondo c'è la Nigeria a zero punti. Ecco tutte le possibili combinazioni che porterebbero l'Albiceleste agli ...

Mondiali Russia 2018 - tracollo Messi : vola la Croazia. Francia ok con Mbappè : TRACOLLA Messi- Finisce 3-0 in favore della Croazia il big match della seconda giornata del Mondiale 2018. tracollo totale per Messi e compagni. Super Croazia. La sensazione è che Messi soffra dannatamente la pressione appena indossa la maglia dell’Argentina i continua paragoni con Maradona, poi quelli con Ronaldo. Messi sembrerebbe esser condannato a costanti pressioni […] L'articolo Mondiali Russia 2018, tracollo Messi: vola la ...

Gruppo D Mondiali Russia 2018 : risultati - calendario e classifica : La Nigeria è passata alla cronaca in questi ultimi giorni per avere la maglietta ritenuta più bella tra tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale ma soprattutto la più venduta con un picco di ...

Mondiali 2018 Russia - per Beckham finale Argentina-Inghilterra : ecco il motivo della sua scelta : Lo Spice Boy, l'uomo copertina, e un rosso che lo rispedì sì sulle prime pagine dei giornali inglesi, ma come principale artefice dell'eliminazione della nazionale da quella Coppa del Mondo. Chissà ...

CABALLERO - PAPERA IN ARGENTINA-CROAZIA/ Video - il portiere regala un gol a Rebic (Mondiali Russia 2018) : CABALLERO, PAPERA in ARGENTINA-CROAZIA: nel match della seconda giornata dei Mondiali in Russia il portiere dell'Albiceleste regala un gol all'attaccante avversario Rebic(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:09:00 GMT)