Mondiali Russia 2018 | Argentina-Croazia 0-3 | sud americani a rischio eliminazione

Mondiali 2018 Russia. Argentina-Croazia : la partita di Maradona - dall'euforia alla rabbia : L'Argentina ha avuto un tifoso speciale sugli spalti per la partita contro la Croazia. In tribuna c'era anche Diego Armando Maradona. Nonostante la presenza del Pibe de Oro, la Nazionale albiceleste è ...

Mondiali Russia 2018 - l'Argentina si qualifica se : le combinazioni che portano avanti l'Albiceleste : La Croazia guida il Gruppo D con 6 punti. Seguono con appena 1 punto Argentina e Islanda, in fondo c'è la Nigeria a zero punti. Ecco tutte le possibili combinazioni che porterebbero l'Albiceleste agli ...

Mondiali Russia 2018 - tracollo Messi : vola la Croazia. Francia ok con Mbappè : TRACOLLA Messi- Finisce 3-0 in favore della Croazia il big match della seconda giornata del Mondiale 2018. tracollo totale per Messi e compagni. Super Croazia. La sensazione è che Messi soffra dannatamente la pressione appena indossa la maglia dell’Argentina i continua paragoni con Maradona, poi quelli con Ronaldo. Messi sembrerebbe esser condannato a costanti pressioni […] L'articolo Mondiali Russia 2018, tracollo Messi: vola la ...

Gruppo D Mondiali Russia 2018 : risultati - calendario e classifica : La Nigeria è passata alla cronaca in questi ultimi giorni per avere la maglietta ritenuta più bella tra tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale ma soprattutto la più venduta con un picco di ...

Mondiali 2018 Russia - per Beckham finale Argentina-Inghilterra : ecco il motivo della sua scelta : Lo Spice Boy, l'uomo copertina, e un rosso che lo rispedì sì sulle prime pagine dei giornali inglesi, ma come principale artefice dell'eliminazione della nazionale da quella Coppa del Mondo. Chissà ...

CABALLERO - PAPERA IN ARGENTINA-CROAZIA/ Video - il portiere regala un gol a Rebic (Mondiali Russia 2018) : CABALLERO, PAPERA in ARGENTINA-CROAZIA: nel match della seconda giornata dei Mondiali in Russia il portiere dell'Albiceleste regala un gol all'attaccante avversario Rebic(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:09:00 GMT)

Antonella Roccuzzo : perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia : Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi non era alla prima partita ai Mondiali di calcio 2018 in Russia Oltre all’Italia, c’è stata fino a qualche giorno fa un’altra assenza importante ai Mondiali di calcio 2018. Si tratta di Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, che non ha accompagnato il marito in Russia. Un gesto […] L'articolo Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia ...

Mondiali Russia 2018 - lo scenografico ingresso dello Stadio Niznij Novgorod [GALLERY] : Lo spettacolo dei Mondiali di Russia 2018 è anche nelle aiuole dell’ingresso dello Stadio Niznij Novgorod La splendida cornice dello Stadio Niznij Novgorod, in cui si giocano alcuni dei match dei Mondiali di Russia 2018, si arricchisce di nuove aiuole. All’ingresso dell’impianto sportivo è un trionfo di fiori e scenografie che richiamano l’evento calcistico iridato, tra cui spunta anche la mascotte della competizione: il ...

Mondiali Russia 2018 – Seno esplosivo e… due palloni da urlo! Ecco Alena - la super tifosa russa [GALLERY] : Alena fa impazzire gli spettatori dei Mondiali di Russia 2018: look… calcistici e Seno esplosivo per la bella tifosa russa Splendido esordio per la Russia ai Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa hanno battuto l’Arabia Saudita e l’Egitto nei primi due match della rassegna iridata che si disputa davanti al pubblico russo. Tantissimi i tifosi che popolano gli spalti degli stadi russi per assistere alle partite dei Mondiali, ...

Altro che Cristiano Ronaldo - il più bello dei Mondiali di Russia 2018 è Rurik Gislason : lo statuario islandese non teme rivali [GALLERY] : Rurik Gislason è stato eletto a furor di popolo il calciatore più bello dei Mondiali di Russia 2018, lui è l’ala destra della nazionale islandese Forse non se lo aspettava neanche lui, ma dopo la partita d’esordio della Nazionale islandese ai Mondiali di Russia 2018 il profilo social di Rurik Gislason è stato preso d’assalto da follower e like. Da poco più di 300mila fan su Instagram, la pagina ufficiale del bel calciatore è ...

Mondiali Russia 2018 - Danimarca e Australia si dividono la posta : tutto aperto nel girone [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali Russia 2018 - solo un pari tra Danimarca ed Australia : girone C “intricato” : Mondiali Russia 2018, Danimarca ed Australia pareggiano nella seconda giornata del girone C, adesso tocca a Francia e Perù La Danimarca non è riuscita nell’intento di chiudere i conti del girone C. Per ottenere il pass matematico agli ottavi, sarebbe servita una vittoria ai danesi contro l’Australia. Eriksen e soci non sono andati oltre il pari, nonostante il vantaggio siglato proprio dal centrocampista del Tottenham. Jedinak ha poi ...