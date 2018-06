Mondiali | Nigeria batte Islanda 2-0

VIDEO Nigeria-Islanda 2-0 - Mondiali 2018 : gli highlights della partita - decide la doppietta di Musa : La Nigeria ha sconfitto l’Islanda per 2-0 ai Mondiali 2018 di calcio. Una stellare doppietta di Musa ha annichilito i Vichinghi e ha fatto volare le Super Aquile che ora possono inseguire la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Nigeria-Islanda. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

Mondiali 2018 - Lionel Messi ringrazia la Nigeria. L’Argentina può ancora qualificarsi : le possibili combinazioni. L’Albiceleste agli ottavi di finale se… : L’Argentina è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste, dopo essere stata demolita dalla Croazia nel big match di ieri sera, doveva sperare in una vittoria della Nigeria sull’Islanda e così è stato. Lionel Messi e compagni possono ancora sperare di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, si deciderà tutto nell’ultima sfida contro le Super Aquile ma ...

Mondiali Russia 2018 - Nigeria batte 2-0 l’Islanda. Chi festeggia è l’Argentina : La Nigeria batte 2-0 l’Islanda, dimostra che la squadra della Geyser sound non è poi questo grosso ostacolo, ma soprattutto fa un regalo all‘Argentina. Dopo due prestazioni tragiche e un solo punto racimolato in classifica, all’Albiceleste basterà battere proprio gli africani per essere ragionevolmente tranquilla di passare comunque agli ottavi. Grazie alla doppietta di Ahmed Musa, la Nigeria sale infatti a quota 3 punti nel ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina ha la sua… Musa - la Nigeria stende l’Islanda : alla Seleccion adesso basta una vittoria per gli ottavi! : La Nigeria batte l’Islanda nella seconda giornata del Gruppo D e fa un regalo all’Argentina, alla Seleccion adesso basta una vittoria per qualificarsi agli ottavi La Nigeria si impone 2-0 sull’Islanda nella gara valida per il Gruppo D del Mondiale di Russia 2018. I Nigeriani conquistano i primi tre punti grazie alla doppietta di Musa al 49′ e al 75′, che condanna i nordeuropeo a rimanere ad un punto come ...

Mondiali - il punto sul gruppo D : adesso la Nigeria è favorita per il 2° posto dietro la Croazia - all’Argentina serve un miracolo [IPOTESI e TABELLONE] : Lo spettacolo dei Mondiali è tutto nel gruppo D, il “Girone di Ferro” che sta rispettando le aspettative della vigilia: è il gruppo più difficile e rimane tutto aperto con 4 squadre ancora in corsa fino all’ultima giornata. Si deciderà tutto alle ore 20:00 italiane di martedì prossimo, il 26 giugno, quando in contemporanea scenderanno in campo Argentina-Nigeria e Croazia-Islanda. La Croazia è l’unica già qualificata agli ...

Mondiali 2018 : una super Nigeria strapazza l’Islanda - africani vicini agli ottavi [FOTO] : 1/82 AFP/LaPresse ...

ARGENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE.../ Mondiali 2018 - sarà Burruchaga a guidare l'assalto alla Nigeria? : L'ARGENTINA può ancora QUALIFICArsi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:25:00 GMT)

LIVE Pagelle Nigeria-Islanda - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Super Aquile contro Vichinghi - vincere per continuare a sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Nigeria-Islanda, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio. Una sfida che sarà potenzialmente decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale, vista la sconfitta dell’Argentina con la Croazia. I Vichinghi proveranno a far valere la loro grande compattezza difensiva, come dimostrato nell’1-1 con l’Albiceleste, mentre le Super Aquile si affideranno alla velocità dei ...