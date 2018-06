Mondiali | il punto sul gruppo D | adesso la Nigeria è favorita per il 2° posto dietro la

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Lo spettacolo deiè tutto nelD, il “Girone di Ferro” che sta rispettando le aspettative della vigilia: è ilpiù difficile e rimane tutto aperto con 4 squadre ancora in corsa fino all’ultima giornata. Si deciderà tutto alle ore 20:00 italiane di martedì prossimo, il 26 giugno, quando in contemporanea scenderanno in campo Argentina-e Croazia-Islanda. La Croazia è l’unica già qualificata agli Ottavi di Finale, e a meno di clamorosi ribaltoni sarà anche prima. Per perdere il primodovrebbe perdere con l’Islanda con almeno 2 o 3 gol di scarto, e contemporaneamente ladovrebbe battere l’Argentina con 2 o 3 gol di scarto. Ecco l’attuale classifica: Croazia 6 (diff. reti +5)3 (diff. reti 0) Islanda 1 (diff. reti -2) Argentina 1 (diff. reti -3) Il destino dell’Argentina è appeso a un filo. ...