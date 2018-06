Mondiali | il ct della Svezia detta la tattica | “contro la Germani difesa e contropiede”

VIDEO Nigeria-Islanda 2-0 - Mondiali 2018 : gli highlights della partita - decide la doppietta di Musa : La Nigeria ha sconfitto l’Islanda per 2-0 ai Mondiali 2018 di calcio. Una stellare doppietta di Musa ha annichilito i Vichinghi e ha fatto volare le Super Aquile che ora possono inseguire la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Nigeria-Islanda. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

PAGELLE / Nigeria Islanda (2-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone D) : PAGELLE Nigeria Islanda: i voti della partita con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Volgograd Arena per il girone D ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:58:00 GMT)

Pagelle/ Nigeria Islanda : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone D - primo tempo) : Pagelle Nigeria Islanda: i voti della partita con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Volgograd Arena per il girone D ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:54:00 GMT)

Maglie dei Mondiali : quella della Nigeria è già un cult : Dopo la lunga fase preliminare e il fiume di parole speso dai media in attesa del torneo internazionale di calcio più importante che si svolge una volta ogni quattro anni, la Coppa del Mondo è ufficialmente iniziata. Ogni argomento e minimo dettaglio è stato trattato ed è arrivato il momento di accendere i riflettori su qualcosa di veramente importante come il fatto che finalmente le Maglie sono state rilasciate. La partenza senza dubbio più ...

Calcio - Mondiali 2018. Il Brasile si sblocca (2-0) : Coutinho e un ritrovato Neymar abbattono nel finale il muro della Costa Rica : Novanta minuti di lentezza, imprecisioni, sprechi, rabbia, errori e sei minuti di delirio. Il Brasile impiega una partita intera per venire a capo del Costa Rica ma conquista la sua prima vittoria al Mondiale in Russia (2-0) e fa un passo avanti forse decisivo verso la qualificazione. Un Brasile per un tempo lento e macchinoso, senza costrutto e soprattutto senza lampi dei suoi tanti campioni, poi, con l’ingresso in campo di Douglas Costa ...

VIDEO Brasile-Costa Rica 2-0 - Mondiali 2018 : gli highlights della partita. Decidono Coutinho e Neymar nel recupero : Il Brasile ha sconfitto il Costa Rica per 2-0 ai Mondiali 2018. I verdeoro sono riusciti a imporsi soltanto in pieno recupero dopo aver dominato l’incontro: al 91′ ci ha pensato Coutinho a sbloccare la situazione, Neymar ha risolto la situazione al 97′. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Brasile-Costa Rica. Foto: CP DC Press Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Pagelle/ Brasile Costa Rica : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone E - primo tempo) : Pagelle Brasile Costa Rica: i voti della partita con i migliori e i peggiori oggi in campo a San Pietroburgo per il girone E ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 14:56:00 GMT)

Mondiali 2018 - Colombia-Giappone : fanno pipì tutti durante l'intervallo della partita della nazionale e mandano in tilt il sistema idrico : durante l'intervallo della partita di Russia 2018 Colombia-Giappone di martedì scorso, milioni di tifosi nipponici sono andati in bagno contemporaneamente rischiando di mandate in tilt la rete idrica del Paese.È stata la società che eroga l'acqua a Tokyo a segnalare, alla fine del primo tempo della partita, un'impennata dei consumi del 24%. Ma anche al termine del match vinto dai Blue Samurai, i tifosi in festa hanno ...

Video/ Argentina-Croazia - 0-3 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 gruppo D - : Video Argentina Croazia , risultato finale 0-3, : gli highlights e i gol della partita ai Mondiali 2018. Crollo della Seleccion, balcanici agli ottavi.

Video/ Argentina-Croazia (0-3) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : Video Argentina Croazia (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Crollo totale dell'Albiceleste che spiana la strada degli ottavi ai balcanici(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:05:00 GMT)

Video/ Danimarca Australia (1-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Danimarca Australia (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per il gruppo C dei Mondiali 2018. Finisce pari, qualificazione ancora in bilico(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Video/ Francia Perù (1-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Francia Perù (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Il gol di Mbappe nel finale del primo tempo qualifica i Bleus agli ottavi nel gruppo C(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:01:00 GMT)

Mondiali - delirio in piazza a Zagabria dopo il trionfo della Croazia sull’Argentina : “altro che Francia ’98 - stavolta siamo da finale” [GALLERY] : 1/33 AFP/LaPresse ...

Pagelle/ Argentina-Croazia (0-3) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone D) : Pagelle Argentina Croazia (0-3): i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo al Nizhny Novgorod, match valido per il girone D dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:12:00 GMT)