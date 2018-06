Mondiali di Russia 2018 – I festeggiamenti esagerati di Rio de Janeiro | la festa dopo la

Mondiali Russia 2018 / Matrioska – Argentina dalle stelle alle stalle : dalla mano de Dios alla gilipollez de Caballero : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Pianto argentino. Come l’Albiceleste stia buttando via il mondiale di Russia 2018 Dio solo lo sa. Che è poi lo stesso Dio che a Messico ‘86 impose la sua manona santa al posto di quella di ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina ko e Maradona disperato : Shilton ha la sua vendetta : Chiedere scusa al mondo per una bravata, e farlo regalando la rete più bella di sempre di fronte agli oltre cento mila dell'Azteca. Quella di quei quarti di finale, che portano alla semifinale , lì ...

Mondiali Russia 2018 – Vrsaljko massacra l’Argentina : “piangevano come femminucce. Sampaoli? Ma che partite guarda…” : Nel post partita di Argentina-Croazia, Sime Vrsaljko ha rifilato una velenosa frecciatina ai danni della formazione sudamericana Nella serata di ieri l’Argentina è stata sconfitta con un netto 0-3 dalla Croazia, nel secondo turno dei Mondiali di Russia 2018. Sconfitta clamorosa, non solo per il punteggio, ma anche perchè il ko di ieri ha messo a nudo i limiti di una rosa che era partita come una delle favorite al successo finale, ma che si ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile si salva con la Costa Rica : due gol nel recupero : Il Brasile visto con la Costa Rica è lo stesso (brutto) di una settimana fa, quando pareggiò con la Svizzera. La differenza è che questa volta il muro è crollato nei minuti di recupero. Ci ha pensato Philippe Coutinho grazie a un rimpallo in area di rigore, a bucare Keylor Navas e regalare la vittoria ai verdeoro. Neymar ha poi arrontondato il risultato con il 2 a 0 finale a tempo ormai scaduto. La Costa Rica avrebbe meritato il pari: il reparto ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile salvato da Coutinho : vittoria last minute con Costa Rica - ma Neymar delude ancora! : Mondiali Russia 2018, il Brasile delude ancora una volta riuscendo a vincere solo negli ultimi minuti contro Costa Rica: Coutinho ‘salvatore’ Ed anche il Brasile continua a deludere. Dopo il flop argentino di ieri sera, in questo caldo pomeriggio la Selecao non ha affatto convinto, ottenendo la vittoria solo nel recupero contro Costa Rica. La squadra di Tite ha creato tanto, ma concretizzato poco. Neymar, come Messi, finirà nel ...

Mondiali Russia 2018 – Tifosi colombiani ‘geni del crimine’ : lo stratagemma per introdurre alcool allo stadio [VIDEO] : I Tifosi colombiani raggirano la sicurezza allo stadio: il trucco per introdurre alcool durante le partite dei Mondiali di Russia 2018 diventa virale E’ iniziata da due giorni ormai la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Gli italiani non potranno fare il tifo per la Nazionale azzurra, ma è impossibile resistere alla tentazione di seguire le sfide tra i campioni di tutto il mondo e, inevitabilmente, scatta ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali 2018 Russia - Berg esordisce e il piccolo Leonel in tribuna si commuove : IL VIDEO : Il piccolo Leonel, secondo genito dopo Jolie, è sugli spalti a Novgorod, proprio nel giorno di Svezia-Corea, la primissima partita di sempre in una Coppa del Mondo per il papà Berg. Lui, emozionato, ...

Mondiali Russia 2018 - Modric da Pallone d’Oro : è l’unico al livello di Cristiano Ronaldo e Messi : Mondiali Russia 2018, spettacolo Croazia nella prima parte della competizione e che adesso si candida ad essere protagonista fino alla fine, almeno per quanto fatto vedere fino al momento ha tutte le caratteristiche per raggiungere anche la finale. Dominio nella gara contro l’Argentina, un grande protagonista è stato sicuramente Luka Modric, protagonista con la maglia del Real Madrid adesso può trascinare la Croazia. Forma strepitosa per ...

Mondiali Russia 2018 - la Svezia ne perde tre in un colpo solo : Jansson - Helander e Rohden colpiti da gastroenterite : A causa della gastroenterite, il ct della Svezia potrebbe fare a meno di Jansson, Helander e Rohden in occasione del match contro la Germania Tre giocatori della Svezia non si sono potuti allenare e non sono partiti per Sochi per la sfida con la Germania al Mondiale di Russia 2018. La Svezia è quindi partita senza Pontus Jansson, Filip Helander e Marcus Rohden, tutti e tre vittime di un virus gastrointestinale che solo domani si uniranno al ...

Mondiali Russia 2018 – Brasile-Costa Rica : la sexy Izabel Goulart manda un messaggio speciale ai verdeoro [GALLERY] : Izabel Goulart e il messaggio di supporto al Brasile prima del match contro la Costa Rica: la bella modella sexy in balcone a Parigi Dopo il pareggio contro la Svizzera, il Brasile è tornato in campo per la seconda sfida dei Mondiali di Russia 2018. Neymar e compagni stanno sfidando il Costa Rica per il secondo match del girone con tantissimi tifosi che supportano la squadra verdeoro dalle tribune ma anche comodamente a casa. Tra coloro che, per ...

Mondiali Russia - alcolici vietati in tribuna? L’escamotage dei tifosi colombiani è esilarante : Campionato mondiale di calcio in Russia, alcuni tifosi colombiani hanno escogitato un metodo semplice per portarsi allo stadio alcuni cicchetti d’alcool passando i controlli. Uno dei ragazzi con la scusa di vedere le azioni di gioco si è portato un finto binocolo che in realtà è un porta liquori. Una svitata alla lente e i cicchetti sono serviti. In rete i più se la ridono ma alcuni avvertono che non è sempre opportuno postare queste bravate, ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : tutti gli incroci degli ottavi di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, la fase a gironi continua a regalare sorprese, dopodichè si comincerà a fare sul serio con gli scontri diretti agli ottavi Tabellone Mondiali Russia 2018 – Il Mondiale di Russia continua a regalare spettacolo ed anche qualche sorpresa non da poco, come la crisi nera nella quale versa l’Argentina, sconfitta dalla Croazia in modo anche abbastanza pesante. La fase a gironi prosegue comunque spedita e pian ...

Mondiali 2018 Russia - Mbappé e gli altri teenager del gol : nel club con Pelé - Owen e Messi : Dietro a O Rey , Al secondo posto dei più giovani in gol in un Mondiale, c'è dunque il Messicano Manuel Rosas, noto anche per aver realizzato il primo rigore di sempre in una Coppa del Mondo, contro ...