Mondiali | caos Argentina | la follia dell’esonero di Sampaoli non ha precedenti nella

Mondiali : conferenza stampa della Croazia - caos in sala stampa : La Federcalcio croata ha protestato con la Fifa per le scritte che a Nizhni Novgorod annunciavano la conferenza stampa prima di Argentina-Croazia di stasera, in cui si diceva che la traduzione sarebbe avvenuta tra l’altro in lingua serbo-croata. Dopo le dure osservazioni dei funzionari croati, dalla sala del briefing sono state immediatamente tolte le scritte in cirillico che indicavano la ‘lingua serbo-croata’, anche se sono ...

Mondiali Russia 2018 - caos hamburger gratis a donne incinte : cancellata pubblicità 'sessista' : Quello che ha rilevato la CNN ha dell'incredibile. Una nota catena di fast food, per lanciare una nuova pubblicità legata al Mondiale in Russia, ha utilizzato uno stratagemma "sessista", invitando le ...

Mondiali 2018 - in Russia lo spettacolo di calcio più bello di sempre mentre l’Italia è travolta dagli scandali con il caos ripescaggi tra serie A e serie B : Che spettacolo questi Mondiali 2018: in Russia è un’edizione da record, forse la più bella di sempre per quello che stiamo vedendo in campo e sugli spalti. Stadi nuovi, bellissimi, sempre strapieni e coloratissimi all’insegna dello sport e della festa, senza disordini o problematiche che purtroppo spesso – in passato – hanno contraddistinto in modo pessimo la cornice delle partite di calcio. Poi c’è il campo, e che ...