Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 22 giugno

Video/ Argentina-Croazia (0-3) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : Video Argentina Croazia (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Crollo totale dell'Albiceleste che spiana la strada degli ottavi ai balcanici(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:05:00 GMT)

Video/ Danimarca Australia (1-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Danimarca Australia (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per il gruppo C dei Mondiali 2018. Finisce pari, qualificazione ancora in bilico(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:03:00 GMT)

Video/ Francia Perù (1-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Francia Perù (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Il gol di Mbappe nel finale del primo tempo qualifica i Bleus agli ottavi nel gruppo C(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 03:01:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - l'Argentina si qualifica se : le combinazioni che portano avanti l'Albiceleste : La Croazia guida il Gruppo D con 6 punti. Seguono con appena 1 punto Argentina e Islanda, in fondo c'è la Nigeria a zero punti. Ecco tutte le possibili combinazioni che porterebbero l'Albiceleste agli ...

Mondiali Russia 2018 - tracollo Messi : vola la Croazia. Francia ok con Mbappè : TRACOLLA Messi- Finisce 3-0 in favore della Croazia il big match della seconda giornata del Mondiale 2018. tracollo totale per Messi e compagni. Super Croazia. La sensazione è che Messi soffra dannatamente la pressione appena indossa la maglia dell’Argentina i continua paragoni con Maradona, poi quelli con Ronaldo. Messi sembrerebbe esser condannato a costanti pressioni […] L'articolo Mondiali Russia 2018, tracollo Messi: vola la ...

Gruppo D Mondiali Russia 2018 : risultati - calendario e classifica : La Nigeria è passata alla cronaca in questi ultimi giorni per avere la maglietta ritenuta più bella tra tutte le squadre che parteciperanno al Mondiale ma soprattutto la più venduta con un picco di ...

Mondiali 2018 - cosa succede con due o tre squadre a pari punti? Il regolamento - occhio al fair play : Saranno sedici le squadre che avanzeranno alla fase finale dei Mondiali 2018. Due per ogni girone: con sole tre partite a disposizione è dunque molto probabile che due o più squadre finiscano a pari punti al termine della fase a gruppi. cosa succede in caso di parità? La prima discriminante sarà la differenza reti, seguita dal numero di gol fatti. Solo in caso di parità in questi due criteri, subentrerà la classifica avulsa. In primo luogo si ...

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia 0-3 : Albiceleste a un passo dall’eliminazione - Perisic&co. sono già agli ottavi : La Croazia trionfa e vola agli ottavi. L’Argentina viene demolita ed è a un passo dall’eliminazione. La pesantissima sconfitta per 3-0 a Nizhny Novgorod spinge Messi e compagni verso l’abisso: se domani l’Islanda dovesse battere la Nigeria, l’Albiceleste sarebbe virtualmente fuori dai Mondiali. La follia del portiere Caballero, che consegna a Rebic il pallone per la prima rete, spiana la strada alla Croazia che completa ...