Mondiali 2018 | Germania-Svezia | c’è un solo risultato per i campioni in carica Tedeschi

Mondiali 2018 Russia - Brasile : la caduta di Tite e le lacrime di Neymar : Un crollo che avrebbe potuto mettere in ginocchio tutto il Brasile, prima che Coutinho cambiasse definitivamente le sorti dell'incontro e forse di tutta la Coppa del Mondo in Brasile. A quel punto ...

Mondiali di Russia 2018 – I festeggiamenti esagerati di Rio de Janeiro - la festa dopo la vittoria del Brasile contro la Costa Rica [GALLERY] : La Costa Rica battuta dal Brasile di Neymar e Coutinho ai Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti dei tifosi verdeoro Il Brasile ottiene una sofferta vittoria contro la Costa Rica, nel match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra verdeoro ha tenuto con il fiato sospeso i propri tifosi, che hanno potuto festeggiare solo al primo minuto di recupero del secondo tempo al gol di Coutinho. La festa, ...

Pagelle/ Nigeria Islanda : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone D - primo tempo) : Pagelle Nigeria Islanda: i voti della partita con i migliori e i peggiori oggi in campo alla Volgograd Arena per il girone D ai Mondiali 2018 di Russia.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:54:00 GMT)

LIVE Serbia-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : scontro diretto decisivo per gli ottavi di finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Svizzera, incontro del girone E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Quello a cui assisteremo alle ore 20 al Kaliningrad Stadium, nell’omonima città, sarà uno scontro decisivo per la qualificazione alla fase ad eliminazione DIRETTA, dato che entrambe le squadre vanno a caccia di un posto per gli ottavi di finale. Due poltrone per tre, è questa la situazione attuale del seguente ...

Mondiali Russia 2018 / Matrioska – Argentina dalle stelle alle stalle : dalla mano de Dios alla gilipollez de Caballero : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Pianto argentino. Come l’Albiceleste stia buttando via il mondiale di Russia 2018 Dio solo lo sa. Che è poi lo stesso Dio che a Messico ‘86 impose la sua manona santa al posto di quella di ...

ARGENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE.../ Mondiali 2018 - sarà Burruchaga a guidare l'assalto alla Nigeria? : L'ARGENTINA può ancora QUALIFICArsi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Mondiali 2018 : come vedere Serbia-Svizzera in diretta tv o in streaming : La Serbia ha già dimostrato di saper giocare un calcio disciplinato e divertente, ma la Svizzera ha pareggiato contro il Brasile super favorito The post Mondiali 2018: come vedere Serbia-Svizzera in diretta tv o in streaming appeared first on Il Post.

DIRETTA/ Nigeria-Islanda Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : occasione per Sigurdsson! : DIRETTA Nigeria Islanda, streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli scandinavi vanno a caccia di uno storico ottavo ai Mondiali 2018(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Argentina ko e Maradona disperato : Shilton ha la sua vendetta : Chiedere scusa al mondo per una bravata, e farlo regalando la rete più bella di sempre di fronte agli oltre cento mila dell'Azteca. Quella di quei quarti di finale, che portano alla semifinale , lì ...

Probabili formazioni / Serbia Svizzera : gli "italiani". Quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo E) : Probabili formazioni Serbia Svizzera: le Quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre. Sia Krstajic che Petkovic sono orientati a confermare gli stessi undici dell'esordio(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Vrsaljko massacra l’Argentina : “piangevano come femminucce. Sampaoli? Ma che partite guarda…” : Nel post partita di Argentina-Croazia, Sime Vrsaljko ha rifilato una velenosa frecciatina ai danni della formazione sudamericana Nella serata di ieri l’Argentina è stata sconfitta con un netto 0-3 dalla Croazia, nel secondo turno dei Mondiali di Russia 2018. Sconfitta clamorosa, non solo per il punteggio, ma anche perchè il ko di ieri ha messo a nudo i limiti di una rosa che era partita come una delle favorite al successo finale, ma che si ...

Mondiali 2018 - dove vedere Nigeria-Islanda in streaming e in diretta tv : In Argentina la guarderanno con una certa apprensione, visto che la loro Nazionale era una delle favorite e ora rischia di non arrivare agli ottavi The post Mondiali 2018, dove vedere Nigeria-Islanda in streaming e in diretta tv appeared first on Il Post.

LIVE Pagelle Nigeria-Islanda - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Super Aquile contro Vichinghi - vincere per continuare a sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Nigeria-Islanda, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio. Una sfida che sarà potenzialmente decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale, vista la sconfitta dell’Argentina con la Croazia. I Vichinghi proveranno a far valere la loro grande compattezza difensiva, come dimostrato nell’1-1 con l’Albiceleste, mentre le Super Aquile si affideranno alla velocità dei ...

Calcio - Mondiali 2018. Il Brasile si sblocca (2-0) : Coutinho e un ritrovato Neymar abbattono nel finale il muro della Costa Rica : Novanta minuti di lentezza, imprecisioni, sprechi, rabbia, errori e sei minuti di delirio. Il Brasile impiega una partita intera per venire a capo del Costa Rica ma conquista la sua prima vittoria al Mondiale in Russia (2-0) e fa un passo avanti forse decisivo verso la qualificazione. Un Brasile per un tempo lento e macchinoso, senza costrutto e soprattutto senza lampi dei suoi tanti campioni, poi, con l’ingresso in campo di Douglas Costa ...