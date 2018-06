Mondiali 2018 | dove vedere le partite di oggi in Tv e in streaming

Mondiali Russia 2018 : Argentina-Croazia 0-3 - sud americani a rischio eliminazione : Dopo il pareggio con l'Islanda nella prima gara del Mondiale di Russia, per l'Argentina di Leo Messi arriva un'altra amara delusione. Si è conclusa, infatti, con un sonoro 0-3 la partita che ha visto scontrarsi i sud americani con la Croazia. Dopo le infinite polemiche per il rigore sbagliato contro l'Islanda, il gioco di Messi anche ieri stasera non ha convinto ed è sfuggito a pochi il suo volto teso e preoccupato ancor prima del fischio ...

Nigeria-Islanda - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Assetto molto offensivo per Rohr - Hallgrimsson punta sulla continuità : Oggi, venerdì 22 giugno (ore 17.00), si giocherà Nigeria-Islanda, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre scenderanno in campo consapevoli del successo della Croazia contro l’Argentina. Appare evidente che l’esito di questo match sia fondamentale per il destino dell‘Albiceleste in questo torneo. Si preannuncia un incontro molto avvincente e appassionante, aperto davvero a tutti i risultati: i ...

Brasile-Costa Rica - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Neymar recupera ed è in campo dal primo minuto : Ci sarà anche Neymar nell’undici titolare del Brasile in occasione del match contro il Costa Rica, valido per la seconda sessione di gare del gruppo E ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca è consapevole di non poter più sbagliare dopo il pareggio all’esordio contro la Svizzera e punterà sul talento dei suoi uomini migliori per avere la meglio sul Costa Rica e blindare il passaggio del turno, attualmente tutt’altro ...

Serbia-Svizzera - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Krstajic e Petkovic mantengono gli stessi undici visti contro Costa Rica e Brasile : Dici Serbia-Svizzera e, nello sport, pensi a Djokovic-Federer. Questa volta, però, lo sport non è il tennis, ma il calcio, e lo scenario è quello dell’Arena Baltika di Kaliningrad. Le due nazionali arrivano a quest’incontro forti di situazioni più o meno previste all’interno del gruppo E: se Serbia-Costa Rica ha rispettato i pronostici col successo serbo per 1-0, era meno atteso il pari (1-1) sul quale la Svizzera ha bloccato ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei gironi D-E - diretta gol live score delle partite (22 giugno) : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi D ed E, diretta gol live score delle tre partite di venerdì 22 giugno. Torna in campo il Brasile, Serbia e Islanda sognano in grande

Pronostici Mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite dei gironi D-E - 22 giugno - : Pronostici Mondiali 2018: le Quote e le scommesse sulle partite di venerdì 22 giugno. Torna in campo il Brasile, che gioca contro la Costa Rica.

Video/ Argentina-Croazia - 0-3 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 gruppo D - : Video Argentina Croazia , risultato finale 0-3, : gli highlights e i gol della partita ai Mondiali 2018. Crollo della Seleccion, balcanici agli ottavi.

Nigeria-Islanda - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi venerdì 22 giugno si gioca Nigeria-Islanda, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le Super Aquile e i Vichinghi si fronteggiano in una partita a viso aperto, il cui esito sarà determinante per la qualificazione agli ottavi di finale. Le due squadre scenderanno in campo sapendo il risultato di Argentina-Croazia, il big match del girone della morte di questa rassegna iridata e che potrebbe indirettamente indirizzare la partita ...

Serbia-Svizzera - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Serbia e Svizzera si giocano il passaggio del turno nel Gruppo E ai Mondiali 2018 di calcio. Le Aquile Bianche hanno aperto il torneo con la vittoria per 1-0 sul Costa Rica e vogliono mantenere il primo posto in classifica. Gli elvetici, che hanno stupito con una grande prestazione con il Brasile, fermato sull’1-1, cercheranno il colpaccio per scavalcare gli avversari. Una sfida quindi potenzialmente decisiva, che si preannuncia molto ...

Brasile-Costa Rica - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Brasile-Costa Rica sarà la prima partita della seconda giornata del Gruppo E: i verdeoro, reduci dall’inatteso pari all’esordio contro la Svizzera di Petkovic, gara nella quale non è bastata la rete di Coutinho, impattata poi dal gol di Zuber, cercano la vittoria per scacciare i fantasmi di una prestazione certamente non all’altezza. I costaricensi invece sono all’ultima spiaggia e certamente arrivano spalle al muro nella ...

Nigeria Islanda/ Streaming video e diretta tv Mondiali 2018 : formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Nigeria Islanda, Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli scandinavi vanno a caccia di uno storico ottavo ai Mondiali 2018

Pronostici Mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite dei gironi D-E (22 giugno) : Pronostici Mondiali 2018: le Quote e le scommesse sulle partite di venerdì 22 giugno. Si chiude la seconda giornata del gruppo D con Nigeria Islanda, in campo il Brasile contro la Costa Rica

Probabili formazioni/ Brasile Costa Rica : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo E) : Probabili formazioni Brasile Costa Rica: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dubbio Neymar per Tite, il numero 10 ha avuto problemi in settimana