Milano | uomo accoltellato all’addome | muore in ospedale

Milano come non l'avete mai vista - ecco le foto dell'uomo ragno bulgaro : "Appeso a due corde ho una prospettiva unica" : Pulisce i grattacieli e fotografa la città. Dimitar Harizanov, bulgaro da anni in Italia per motivi di lavoro, è diventato una vera e propria star dei social. Ogni giorno, sul proprio profilo ...

A Milano - una cena per celebrare i 50 de L’Uomo Vogue e il suo ritorno : Si è svolto negli spazi storici del Salumaio di Montenapoleone, l’evento di celebrazione del 50esimo anniversario de L’Uomo Vogue, tornato in edicola il 12 giugno con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente con Vogue Italia. In questa occasione L’Uomo Vogue – da cinquant’anni interprete dell’eleganza maschile – e Acqua di Parma – simbolo di ...

Basket - Goudelock saluta Milano : ''Lascio da giocatore e uomo migliore'' : Milano - Livio Proli aveva fatto capire che le strade si sarebbero separate: ''Goudelock è un giocatore con caratteristiche particolari, vedremo se riusciremo a trovarci'' le parole del numero 1 dell'...

Milano Moda Uomo – La collezione automobili Lamborghini in esposizione : Una splendida collezione automobili Lamborghini esordisce alla Milano Fashion Week 2018 collezione automobili Lamborghini, in occasione di Milano Moda Uomo, presenta la collezione RTW primavera estate 2019 nello storico Palazzo Gavazzi in via Montenapoleone 23. All’interno della corte una Huracán Performante e una Huracán RWD Coupé accolgono gli ospiti nel mondo Lamborghini. Lo spazio all’interno del palazzo diventa per l’occasione della ...

Milano Moda Uomo - «famolo normale» : Essere rassicuranti non può essere considerato un difetto, e tanto meno un limite. Mantenere le promesse e le aspettative neppure. Essere prevedibile, in questo senso, è anzi da ritenere un pregio. E la normalità, per usare questo sostantivo così brutto ma chiaro e definitivo, ha ancora un suo mercato e un pubblico di riferimento. Soprattutto maschile. A guardare quanto andato in passerella nei primi due giorni di Milano Moda Uomo, la tre giorni ...

L’Uomo is back - il party a Milano : Si è tenuto a Milano, presso gli storici spazi de Il Salumaio di Montenapoleone, il party per celebrare il 50esimo anniversario de L’Uomo Vogue, tornato in edicola il 12 giugno con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente con Vogue Italia. In questa occasione L’Uomo Vogue – da cinquant’anni interprete dell’eleganza maschile – e Acqua di Parma – ...

Dolce e Gabbana - Monica Bellucci e Naomi Campbell in passerella/ Milano moda uomo : convincerle è stato facile? : Dolce e Gabbana: Monica Bellucci, Marpessa Hennink e Naomi Campbell in passerella. Milano moda uomo, esplorati i nuovi confini del mondo dello spettacolo e non solo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:27:00 GMT)

Milano Moda Uomo - Monica e gli altri : S’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo. Non è il Conte di Carmagnola di Alessandro Manzoni, ma una metafora letteraria che ben racconta il senso della prima giornata della Settimana (sempre più risicata: i giorni effettivi sono tre) della Moda Uomo di Milano dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2019. LE STAR Sfila a destra una top (di ieri, ma avercene ancora) come Naomi Campbell. Risponde a sinistra una ...

Milano - uomo ucciso a colpi arma fuoco : 01.22 Un uomo nordafricano, probabilmente senegalese, è stato ucciso questa notte a colpi di arma da fuoco per strada a Corsico, nell'hinterland di Milano. L'omicidio sarebbe avvenuto, intorno alle 23.30, in Via delle Querce. l'uomo non è stato ancora identificato. Le indagini sono condotte dai Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'omicidio.

La scaletta di Elisa a Milano incanta Piazza Duomo tra Luce e Una poesia anche per te (video) : La musica di Elisa a Milano per una serata completamente dedicata alla musica italiana. Dopo il rilascio di Will We Be strangers e un lungo tour internazionale, l'artista di Monfalcone è tornata sul grande palco di Piazza Duomo per portare la poesia della sua voce e tre dei brani più significativi del suo repertorio, scelti tra un patrimonio sterminato per la serata speciale dedicata all'evento dell'emittente radiofonica diretta da Mario ...

Mika a Milano canta Beautiful Disaster con Fedez e ricorda la prima volta in Piazza Duomo : “Mi sento a casa” : Mika a Milano per Radio Italia Live - Il Concerto in Piazza Duomo sabato 16 giugno. L'artista, ormai adottato dall'Italia, fa parte della sezione Radio Italia World ed è ospite dell'evento in rappresentanza della musica internazionale. Mika rimarrà nel nostro Paese solo un paio di giorni e, intervistato da Mirko Mengozzi nel momento delle prove per il concerto, ha raccontato un simpatico aneddoto legato alla sua prima visita a Milano, un ...

Pitti Uomo 94 : le calze di Alto Milano : Interviste di Sergio Muniz Riprese e montaggio di Gianluca Giannone Ha collaborato Laura Pacelli [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo]

Milano - «Radio Italia Live 2018» in piazza Duomo : chi canta - le regole per la sicurezza e tutto quello che c'è da sapere : Da Gianni Morandi ai Maneskin, rivelazione dell'ultimo «X Factor», passando da Elisa, Giusy Ferreri, J-Ax, Fedez e il super ospite Mika. piazza Duomo si prepara ad accogliere i 21 artisti del «Radio ...