Milano | la bellissima storia di Emilio Ecco cosa hanno fatto i colleghi | un gesto unico

(Di venerdì 22 giugno 2018) Operai e impiegati, di Vimodrone e di Zingonia. Tutti uniti per aiutare un collega in difficoltà. I dipendenti della «Mattei Group», azienda che produce compressori, nonesitato un attimo a rinunciare a qualche giorno di ferie e permessi, purché il loro collega affrontasse il più serenamente possibile la riabilitazione dopo una brutta malattia per poi rivederlo al lavoro. ALentini, 53enne di Cologno Monzese, avevano diagnosticato nel 2016 una gravissima forma di leucemia. Gli avevano dato solo due giorni di vita. «Ero stato male appena rientrato dalle vacanze – ha spiegato – Ero tornato al lavoro, ma mi sentivo più debole del solito. Una sera non avevo fame, e già questo era unstrano, houna doccia e mi sono sdraiato a letto. Stavo per svenire, così mia moglie mi ha convinto e mi ha portato in ospedale. Lì midiagnosticato la leucemia melioide ...