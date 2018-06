Milan | svolta clamorosa con la nuova proprietà USA | Ricketts si presenta col botto | già

calcioweb.eu

: La famiglia Ricketts si è esposta ufficialmente con un comunicato per l'acquisizione del Milan. Ma ci sono anche al… - AntoVitiello : La famiglia Ricketts si è esposta ufficialmente con un comunicato per l'acquisizione del Milan. Ma ci sono anche al… - Gazzetta_it : #Milan, nuova svolta per la proprietà. La famiglia Ricketts, che controlla i Chicago Cubs: 'Sì, ci interessa'… - TheManInRed_ : @TheRub14 Alcune fonti riportano anche di un altro soggetto portato da Goldman Sachs interessato all’acquisto del M… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)nel mercato dele di tutto il calcio italiano: il magnate americano Thomas, uscito allo scoperto confermando la trattativa in corso per acquisire il controllo della società rossonera, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’asse USA-o-Londra, Richetts avrebbe già contattato Antonio Conte perrsi ao dando un’importanteall’ultima mediocre gestione rossonera. A farne le spese sarebbe Gennaro Gattuso, che non meriterebbe un benservito anticipato ma l’occasione di ripartire con Conte è troppo accattivante per un americano come. Lo stesso allenatore vorrebbe fortemente il: non ha alcuna intenzione di rimanere fermo un anno, e il suo arrivo in rossonero libererebbe anche la situazione di Sarri al Chelsea. L’operazione è infatti ancora bloccata perchè il club londinese vorrebbe ...