Milan Skriniar Operato agli occhi per ridurre la miopia il difensore dell’Inter

Inter - quanto è costato davvero Milan Skriniar? Svelata la cifra sborsata dai nerazzurri per lo slovacco : Calcio e Finanza ha pubblicato il bilancio della Sampdoria, rendendo nota la cifra pagata dall’Inter per acquistare il difensore slovacco E’ stata l’autentica rivelazione della passata stagione, Milan Skriniar ha giocato tutte le partite del campionato concluso da poco tenendo alta la propria media dall’inizio fino alla fine. Ma quanto è costato il difensore slovacco al club nerazzurro? Finora in pochi erano a conoscenza ...