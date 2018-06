Milan | mr Li non mette i 32 milioni | Elliott fa il primo passo nel club

Milan - Yonghong Li non effettua il bonifico : ai 32 milioni di euro ci penserà ancora Elliott - il fondo americano ha le mani sul club! : Yonghong Li non effettuerà il bonifico da 32 milioni che sarebbe dovuto servire per l’aumento di capitale del Milan, lo farà invece il fondo Elliott Yonghong Li non effettuerà il bonifico da 32 milioni previsto per l’aumento di capitale del Milan. La situazione in seno alla società rossonera è quantomeno sconcertante. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Li non adempirà ai propri doveri ed ai 32 milioni di euro ci penserà ...

Milan - Yonghong Li non versa i 32 milioni : interviene Elliott : Li Yonghong non ha completato l'aumento di capitale del Milan entro il termine fissato oggi

Milan SKRINIAR/ Operato agli occhi per miopia : "Non vedo l'ora di tornare in campo" : MILAN SKRINIAR: Operato agli occhi per ridurre la miopia il difensore dell'Inter a Bratislava. Tutto bene, SKRINIAR è carico per la prossima stagione in nerazzurro

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 giugno : Nino Di Matteo lo ha detto ieri a Milano : il Viminale ritiene che il magistrato non sia più in pericolo : Dopo 27 anni Tolta la scorta a Ingroia. Di Matteo: “È in pericolo” Sorpresa – A maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm, “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a rischio”. Lui ha risposto, per lasciar traccia del suo dissenso di Gianni Barbacetto S. di Marco Travaglio Mentre il premier Giuseppe Conte ottiene il primo successo internazionale, incassando dalla Merkel la retromarcia di Berlino e Parigi sulla bozza ...

Suso all'Inter? / Calciomercato - Candreva al Milan ma l'agente non è d'accordo! : Suso all'Inter? Calciomercato: clamoroso scambio col Milan dove potrebbe approdare uno tra Ivan Perisic, Antonio Candreva e Marcelo Brozovic. Trattativa in piedi o bautade?

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Milano come non l'avete mai vista - ecco le foto dell'uomo ragno bulgaro : "Appeso a due corde ho una prospettiva unica" : Pulisce i grattacieli e fotografa la città. Dimitar Harizanov, bulgaro da anni in Italia per motivi di lavoro, è diventato una vera e propria star dei social. Ogni giorno, sul proprio profilo ...

Senegalese ucciso in strada a Milano : 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” : Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Continua a leggere L'articolo Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” proviene da NewsGo.

Milan - UDIENZA UEFA / Nyon - Filippo Galli : "Fuori dall'Europa League? Sensazioni non positive" : MILAN, UDIENZA UEFA a Nyon: questa mattina prevista la riunione decisiva per le sorti del club. Pronto il dossier: in caso di rifiuto i MILANesi farebbero ricorso al Tas.

Le 20 squadre più ricche : la Juve è nona - Roma davanti alle Milanesi : È quanto emerge dalla classifica aggiornata dei 20 club più ricchi al mondo secondo Forbes. Al primo posto si conferma per il secondo anno consecutivo il Manchester United. Il valore dei Red Devils? ...

Rom - Majorino : “Censimento a Milano? Non parlo delle cazzate di Salvini” : “Il censimento della popolazione rom a Milano proposto da me e dall’assessore Granelli nel 2012 non c’entra niente con quello proposto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Noi abbiamo stilato un elenco delle persone presenti nei cosiddetti “campi rom”, qua siamo, invece, di fronte ad un censimento su base etnica”, così l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano a margine ...

Milan - Fassone : «Spero che l'Uefa valuti i fatti e non le congetture» : "Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture". L'ad del Milan Marco Fassone ha parlato così al termine dell'udienza del club davanti all'Uefa.