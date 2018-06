Milan | giorni decisivi tra la sentenza Uefa e il nuovo socio

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per diritti Lgbt (2) : (AdnKronos) - Tra le novità di questa edizione la 'Pride Square', tre epicentri che creano un vero e proprio village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l'inaugurazione del 'Rainbow Garden', un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla con

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Ultimi giorni per vincere la prima fila del concerto di Jovanotti a Milano con Trident : i dettagli : La prima fila del concerto di Jovanotti a Milano è ancora in palio con Trident. Il contest permette di vincere l'accesso anticipato al parterre, con ingresso previsto nei 30 minuti precedenti all'orario ufficiale. Partecipare al contest è molto semplice. Come di consueto, è sufficiente seguire la pagina Facebook di Trident con un like e provare a vincere con un selfie inviato entro il 22 giugno per le due date del 3 e 4 luglio al Mediolanum ...

Milano - liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita : Milano, liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita “Nessun professore voleva prendersi la responsabilità di somministrarle il farmaco in caso di emergenza”, ha spiegato la preside Continua a leggere L'articolo Milano, liceale con diabete allontanata dalla scuola per 12 giorni e niente gita proviene da NewsGo.

Ha il diabete - cacciata da scuola/ Milano - una ragazza del Liceo Brera allontanata per 12 giorni e dalla gita : Ha il diabete, cacciata da scuola: Milano, una ragazza del Liceo Brera è stata allontanata per dodici giorni e dalla gita scolastica. Ora tutto passa nelle mani di un avvocato.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Diretta / Trento Olimpia Milano : streaming video e tv - due giorni fa. Orario (playoff finale gara-6) : Diretta Trento Milano info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita, gara-6 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:59:00 GMT)

Trovato cadavere della 21enne scomparsa da 5 giorni nel Milanese : Milano, 13 giu. , askanews, Il corpo senza vita della 21enne Sara Luciani, scomparsa venerdì scorso da Melzo , Milano, è stato ripescato oggi pomeriggio dalle acque del canale Muzza, all'altezza di ...

Milan - i 21 giorni di Mister Li : ora si stringe : Tre settimane decisive per cambiare l'universo rossonero: sono sempre più concrete le indicazioni circa l'ingresso in società di un nuovo partner. Così concrete - filtra da Casa Milan da potersi ...

I 21 giorni di Mister Li : nuovo socio Milan - ora si stringe : Yonghong Li. LaPresse Tre settimane decisive per cambiare l'universo rossonero: sono sempre più concrete le indicazioni circa l'ingresso in società di un nuovo partner. Così concrete - filtra da Casa ...

Milan - i 21 giorni di Yonghong Li : nuovo socio e rifinanziamento : La prima mossa da attuare nel più breve tempo possibile è quella di reperire un socio di minoranza e chiudere la trattativa ; le nuove indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport parlano di ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato in questi giorni : incontro segreto con Morata : Il direttore sportivo del Milan ha incontrato negli scorsi giorni Alvaro Morata, chiedendogli la disponibilità a sposare il progetto rossonero In attesa della sentenza dell’Uefa che potrebbe escludere il Milan dalla prossima edizione di Europa League, Massimiliano Mirabelli non sta con le mani in mano e getta le basi per i prossimi colpi rossoneri. LaPresse/EFE Negli scorsi giorni, il direttore sportivo calabrese ha incontrato in gran ...

Milan - giorni decisivi : aumento di capitale di Yonghong Li o passaggio a Elliot. Gli scenari : Siamo ad un punto di svolta per il Milan : l'ultimo consiglio di amministrazione, quello di venerdì scorso , è stato molto animato. Il Cda, dopo il "no" da Nyon, ha messo alle strette il presidente ...

Il futuro della plastica - due giorni di discussione a Milano : Milano - Il futuro della plastica, lo stato di salute del settore della trasformazione e le sfide che deve affrontare sono al centro del convegno 'A circular future with plastics', in programma a ...

Milan - mercato sospeso e rifinanziamento : giorni di tensione : In ogni caso, alla decisione si potrebbe fare appello solo presso il Tribunale Arbitrale dello Sport, il Tas di Losanna, chiedendo una procedura di estrema urgenza. Come finirebbe? Impossibile dirlo, ...