Milan | entro oggi i 32 milioni di Mr Li Elliott pronto a subentrare

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Ethesia - Centro Italiano di studi di Peneumologia Geratrica : nuovi studi presentati a Milano : In Italia, le malattie respiratorie, dopo le malattie cardiovascolari e quelle neoplastiche, rappresentano la terza causa di morte e si prevede che, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione, la prevalenza di tali patologie sia destinata ad aumentare. La loro incidenza e prevalenza è notevole soprattutto dopo i 65 anni e, in particolare, tra le malattie respiratorie la Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) ha un posto ...

Milano : Sala a Salvini - città a centrodestra? Aspetta e spera : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Aspetta e spera". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto al segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che aveva auspicato un ritorno del centrodestra a Palazzo Marino. "Io ho attribuito i giusti meriti ai sindaci di centrodestra che

L'ad Fassone all'Uefa : 'Milan pronto per il ricorso al Tas'. Verdetto entro venerdì : MILANO - Il Milan chiede giustizia. L'ha chiesta Marco Fassone a Nyon, davanti alL'adjucatory Chamber in un confronto serio, acceso dove il club rossonero ha illustrato la propria memoria difensiva. '...

Milan - terminata l’udienza Uefa : il verdetto entro venerdì : Serviranno alcuni giorni di attesa per conoscere i verdetto dell’Uefa in merito al caso Milan, giorni di ansia per club e tifoseria E’ terminata a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, arrivata poco prima delle 9, ha illustrato alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, ...

Obiang al Milan/ Il centrocampista viene valutato 20 milioni di euro dal West Ham : Il Milan è sulle tracce di Obiang, centrocampista attualmente in forza al West Ham. La compagine inglese valuta l'ex Sampdoria venti milioni di euro, su di lui anche altre squadre(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:12:00 GMT)

Calciomercato Milan - 4 colpi per Gennaro Gattuso : inizia l’assalto alla Champions League - mosse per centrocampo ed attacco [FOTO] : Calciomercato Milan – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma entro le prossime settimane dovrebbero essere concluse alcune trattative per permettere al tecnico Gennaro Gattuso di poter contare su una squadra il più possibile completa già all’inizio del ritiro, un pò come fatto nelle scorsa stagione. In porta è arrivato Reina, con la valigia in mano Donnarumma, il Milan spera di monetizzare il più possibile dalla cessione del ...

Milan - i contatti di Mirabelli : la richiesta del Psg e la proposta per il centrocampo : Milan, Massimiliano Mirabelli alle prese con alcune trattative calde che potrebbero modificare la rosa rossonera a disposizione di Gattuso Sarà un’estate caldissima per Massimiliano Mirabelli e per il suo Milan. La società sta attendendo con ansia le decisioni dell’Uefa, prima di poter agire sul mercato per dare nuova linfa ad una rosa non certo all’altezza delle prime della classe in Serie A. Nel frattempo, il ds rossonero, si ...

Milan : ricapitalizzazione entro il 28 : MilanO, 15 GIU - Il presidente del Milan, Li Yonghong, nel corso del cda lampo di questa mattina, avrebbe rassicurato i consiglieri sul fatto che completerà l'aumento di capitale con i 32 milioni di ...

