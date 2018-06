Milan | Elliott di nuovo in soccorso di Mister Li | il fondo coprirà l' aumento

Milan - i soldi di Li non arrivano : interviene Elliott : Si fa sempre più critica la situazione economica del Milan: i termini entro i quali il presidente del Milan, Yonghong Li, doveva versare i 32 milioni di euro necessari per completare...

Milan : Li non completa l'aumento di capitale - interviene Elliott : Dal 6 di luglio, se Li non verserà i 32 milioni anticipati dal fondo, chi vorrà acquistare il Milan dovrà trattare col fondo statunitense

Milan - verdetto Uefa martedì : a Nyon ci sarà anche Elliott - conto alla rovescia per Li : Il 19 giugno il Milan è atteso dalla sentenza di Nyon, dove la commissione Uefa decidera' sulle sorti del club rossonero, la cui partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League è a serio rischio. Il miglior biglietto da visita per i rossoneri sarebbe presentarsi al giudizio della prossima settimana con delle importanti novita' a livello societario. In queste ore, si rincorrono le voci secondo cui Mr Li, il presidente del Milan, sarebbe ...

Milan - la svolta di mr Li : versa i 32 milioni dell'aumento di capitale e trova un socio. Ora Elliott può uscire di scena : Importanti novità sul futuro societario del Milan arrivano dalle pagine della Gazzetta dello Sport, che apre scenari decisamente ottimistici per il club rossonero. Secondo la rosea, Yonghong Li ha trovato i 32 milioni di euro necessari per completare l'aumento di capitale richiesto dal consiglio di amministrazione e per il quale l'uomo d'affari cinese avrebbe tempo fino al prossimo 28 giugno. --Ma c'è di più: mr Li avrebbe individuato il socio ...

Elliott compra il Milan? / Il portavoce del fondo smentisce i contatti per l'acquisto del club : Elliott compra il Milan? Il portavoce del fondo smentisce i contatti per l'acquisto della società rossonera. Il club meneghino continua però a essere in difficoltà, cosa accadrà ora?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Maldini e Marotta per il Milan - Elliott allo scoperto : 'Nessun contatto' : Il fondo Elliott, va ricordato, è il principale creditore del Milan vantando un credito di 303 milioni di euro più interessi che è stato elargito, attraverso un prestito-ponte, alla Rossoneri Sport ...

Milan - Elliott smentisce contatti con altri manager : TORINO - In merito ad alcune indiscrezioni giornalistiche apparse oggi, il fondo Elliott , attraverso un suo portavoce, nega all'Ansa di 'aver contattato manager del calcio per ruoli dirigenziali nel ...