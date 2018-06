Migranti | Unhcr | “Nel 2018 i morti nel Mediterraneo sono già più di mille”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) Più di millenel marin soli sei mesi. Con l’estate ancora alle porte, quando le partenze dalle coste del Nord Africa si fanno sempre più frequenti. A lanciare l’allarme, su un numero di vittime definito “scioccante“, è l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati () che chiede “un’azione internazionale urgente per rafforzare gli sforzi di salvataggio in mare da parte di tutti i principali attori coinvolti, comprese le Ong e le navi mercantili, in tutto il”. Tutto questo mentre è ancora braccio di ferro tra Italia e Malta per l’approdo in un porto sicuro della nave Lifeline e dei suoi 239. “Considerando che siamo all’inizio della stagione estiva, si prevede che aumenterà il numero di rifugiati eche tenteranno di attraversare il mar”, spiega infatti ...