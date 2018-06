Migranti | Toninelli a Tgcom24 | Sequestro della nave Lifeline se non va a

Lifeline - capitaneria chiede attracco nave a Malta/ 239 Migranti : Salvini e Toninelli contro La Valletta : Lifeline, capitaneria chiede attracco nave a Malta: 239 migranti a bordo della flotta Ong, Salvini e Toninelli si scagliano contro l'amministrazione di La Valletta(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Toninelli contro nave Ong : 'Sta in acque libiche e attende Migranti. Non venga da noi. Indago sulla bandiera' : E' la Lifeline intervenuta in soccorso di più di 200 migranti davanti alla Libia. Il ministro delle Infrastrutture annuncia: 'Prima salveremo quelle persone, poi sequestreremo la nave che - dice - ...

La rincorsa 5 stelle sui Migranti. Toninelli blocca una nave Ong e minaccia il sequestro : Il Movimento 5 stelle prende la rincorsa e spicca un salto che, nelle intenzioni, dovrebbe essere lungo abbastanza da far segnare sulla sabbia un solco appena più in là di quello posto da Matteo Salvini. "Sequestreremo le navi delle Ong Lifeline e Seefuhcs, e le porteremo nei nostri porti per verificare la bandiera di appartenenza", ha tuonato il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli.Occorre fare un passo indietro e ...

Migranti - Toninelli : "Sequestreremo la nave Ong Lifeline - batte illegalmente bandiera olandese" : 18.07 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato che dalle verifiche eseguite risulta che la nave Ong Lifeline opera al di fuori delle regole e che quindi sarà sequestrata. "Salveremo le vite umane che sono sulla Lifeline poi sequestreremo la nave. Abbiamo chiesto al governo olandese di fare una verifica e ci hanno detto che Lifeline batte illegalmente la loro bandiera".La Lifeline "ha imbarcato oltre ...

Libia - Ong soccorre 224 Migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Salvini attacca la Ong Lifeline. Toninelli la nave sarà sequestrata : ROMA. Uno scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'olandese Lifeline. ...

