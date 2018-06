Migranti | Salvini | «Malta apra i porti alla nave fuorilegge Lifeline»   La replica

LIFELINE IN ACQUE MALTESI - SALVINI "NAVE FUORILEGGE"/ 239 Migranti : Meloni - "blocco navale subito" : LIFELINE in ACQUE MALTESI, SALVINI "Nave fuorilegge": il ministro dell'Interno si scaglia contro nave Ong e chiede a La Valletta di aprire i propri porti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Migranti - Lifeline : “La nostra nave batte bandiera olandese”. Salvini : “Adesso in acque maltesi - La Valletta apra i porti” : “La nostra nave batte bandiera olandese“. La ong Mission Lifeline, proprietaria dell’omonima imbarcazione intervenuta al largo delle coste libiche per salvare Migranti, vuole chiudere le polemiche col governo italiano e su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Dati che confermano quanto sostenuto da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, ...

Migranti - parla Papa Francesco : immorali le azioni di Trump e Salvini : Il fenomeno della gestione dei flussi migratori è tornata prepotentemente alla ribalta dell’opinione pubblica internazionale. Il no alla nave Aquarius rifilato da Matteo Salvini e le immagini delle gabbie volute da Donald Trump sul confine statunitense accompagnate dal pianto disperato dei bambini, hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo. A unirsi al coro di dissenso contro le politiche anti-immigrati [VIDEO] è stato Papa Francesco. Il ...

LIFELINE - TONINELLI SEQUESTRA LA ONG/ 224 Migranti a bordo : “nave è illegale" - ma è scontro con Salvini : LIFELINE, TONINELLI SEQUESTRA la Ong. 224 migranti a bordo: “Soccorriamo i profughi, ma la nave è illegale". Giallo attorno all'imbarcazione battente bandiera olandese ma in realtà...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...

Matteo Salvini vuole tagliare i “35 euro al giorno” per l’accoglienza Migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mira a rivedere la normativa che regola la concessione della protezione umanitaria, a suo giudizio uno status concesso con troppa discrezionalità dai commissari. Inoltre, il capo del Viminale è intenzionato a diminuire il contributo giornaliero che lo Stato italiano eroga per l'accoglienza dei migranti in Italia - i famigerati 35 euro al giorno - e vorrebbe tagliarlo a 20 euro.Continua a leggere

