Migranti | Salvini | “Macron è un signorino | eccede nello champagne”

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

Migranti - la nave Lifeline si avvicina a Malta. Salvini : «È fuorilegge. Vada in Francia» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i Migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui Migranti. Il leader della Lega contro le regole sui vaccini: «Non sono no vax ma dieci sono inutili»...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “Vorrei che qualcuno pagasse a Salvini un corso all’Università per studiare i diritti dei rifugiati. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando i diritti dei rifugiati, che non sono Migranti. Sono persone che hanno perso tutto. E’ una vergogna, un crimine”. A dirlo è stata l’attrice britannica premio Oscar, Vanessa Redgrave, che tornata in ...

Migranti : sindaco Palermo - Salvini? Ministro indegno di Paese civile : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) - Salvini? "Un Ministro dell'Interno indegno di un Paese civile". Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, non usa giri di parole e margine della presentazione della terza edizione del premio 'Lampedus'Amore', dedicato alla giornalista Cristiana Matano scomparsa prematura

Lifeline - capitaneria chiede attracco nave a Malta/ 239 Migranti : Salvini e Toninelli contro La Valletta : Lifeline, capitaneria chiede attracco nave a Malta: 239 migranti a bordo della flotta Ong, Salvini e Toninelli si scagliano contro l'amministrazione di La Valletta(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Migranti - Moni Ovadia a Trame : “Sfido Salvini a venire con me in Africa. Indignato dall’aggressione ai nostri fratelli” : “Sfido il ministro dell’Interno Matteo Salvini a venire con me in Africa, sono pronto ad appoggiarlo nel progetto ‘Aiutiamoli a casa loro’. Ci mettiamo un bell’abito e un farfallino diplomatico, voglio vedere se ha le palle di cacciare le multinazionali dall’Africa, a cominciare da quelle italiane. Chi vuole respingere e cacciare è qualcuno che non conosce il linguaggio della storia del mondo”. Ha ...

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | E Malta smentisce Salvini : da Roma nessuna richiesta per la nave da noi : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Migranti - Salvini : non accettiamo lezioni da Macron : Sono convinto anch'io che le nostre giornate siano già molto impegnate e Saviano l'ultimo dei miei problemi: la politica dell'antimafia la faccio con i fatti e non con le chiacchiere. La settimana ...

Migranti - Salvini : «Malta apra i porti alla nave fuorilegge Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta» : Il ministro dell’Interno: «L’imbarcazione dovrà essere sequestrata e l’equipaggio fermato». La Valletta: «Malgrado la retorica, non siamo stati contattati»

LIFELINE IN ACQUE MALTESI - SALVINI "NAVE FUORILEGGE"/ 239 Migranti : Meloni - "blocco navale subito" : LIFELINE in ACQUE MALTESI, SALVINI "Nave fuorilegge": il ministro dell'Interno si scaglia contro nave Ong e chiede a La Valletta di aprire i propri porti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Migranti - Salvini contro Lifeline : “Nave fuorilegge è in acque Malta” : Migranti, Salvini contro Lifeline: “Nave fuorilegge è in acque Malta” Prosegue la polemica tra il ministro dell’Interno e la Ong: “Quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare”, ha scritto il vicepremier. La nave intanto precisa: “Battiamo bandiera ...