Migranti | questo week end l' Europa si gioca il suo futuro a Bruxelles

espresso.repubblica

: Ringraziamo il presidente #Macron per aver mostrato inedita sensibilità circa il tema migranti. A questo punto gli… - DaniloToninelli : Ringraziamo il presidente #Macron per aver mostrato inedita sensibilità circa il tema migranti. A questo punto gli… - PediciniM5S : Da #Macron ennesime provocazioni gratuite ? - gennaromigliore : Hanno preso i voti facendo delle promesse, ora alzano dei polveroni su censimento e migranti perché non potranno ma… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) L'Italia non può permettersi di cedere: una posizione che potrebbe unire e non dividere la politica italiana, come ha suggerito in un tweet venerdì mattina Graziano del Rio: «Giuseppe Conte convinca ...