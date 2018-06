Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “Vorrei che qualcuno pagasse a Salvini un corso all’Università per studiare i diritti dei rifugiati. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando i diritti dei rifugiati, che non sono Migranti. Sono persone che hanno perso tutto. E’ una vergogna, un crimine”. A dirlo è stata l’attrice britannica premio Oscar, Vanessa Redgrave, che tornata in ...