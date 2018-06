Migranti | premio Oscar Redgrave | Salvini studi i diritti dei rifugiati

sportfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “Vorrei che qualcuno pagasse aun corso all’Università perare idei. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando idei, che non sono. Sono persone che hanno perso tutto. E’ una vergogna, un crimine”. A dirlo è stata l’attrice britannica, Vanessa, che tornata in Italia per presentare la sua opera prima da registra ‘Sea sorrow – Il dolore del mare’, ha incontrato a Palazzo delle Aquile il sindaco Leoluca Orlando. “Io sono venuta qui – ha aggiunto – per salutare il vostro sindaco perchè sta facendo la cosa più importante nel mondo, sta proteggendo i. Dicono gli ebrei ma anche i musulmani ‘Chi protegge con gentilezza salva un mondo intero’. Occorre che ...