Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) – “Incontri come questo ‘ ha sottolineato Orlando – aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire un’Unione europea. Abbiamo accettato questo progetto: l’Unione europea esiste ancora anche se uno ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “Vorrei che qualcuno pagasse a Salvini un corso all’Università per studiare i diritti dei rifugiati. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando i diritti dei rifugiati, che non sono Migranti. Sono persone che hanno perso tutto. E’ una vergogna, un crimine”. A dirlo è stata l’attrice britannica premio Oscar, Vanessa Redgrave, che tornata in ...

Da tre anni ospita Migranti a casa sua : vince il premio di “cittadino europeo dell’anno” : Il professor Antonio Silvio Calò da tre anni a questa parte infatti ospita nella sua casa sei migranti. "Diamo eco a questo premio che dice una cosa importante: l’Italia è anche questo, non solo quello che si è sentito in campagna elettorale”.Continua a leggere