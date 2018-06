Migranti - Melania dai bambini al confine : «Voglio un'America che governi col cuore» : ... comunque, visto che mercoledì Trump ha annunciato una marcia indietro con la firma dell'ordine esecutivo per porre fine alla controversa pratica che ha scatenato le critiche e lo sdegno del mondo ...

Migranti - Melania Trump vola dai bambini messicani. Ma esplode il 'caso giacca' : ... la first lady è il volto umano che tenta di mettere ordine sulle priorità fagocitate da confusione burocratica e lotta politica. Non basta infatti il decreto firmato ieri dal presidente Donald Trump:...

Migranti - Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico : La first lady americana, Melania Trump, si è recata a sorpresa al confine fra Usa e Messico. Lo fa sapere la Casa Bianca. La moglie del presidente Usa è arrivata in Texas e ha visitato una struttura ...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un centro Migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

Melania Trump visita il centro per i bimbi Migranti separati dai genitori : «Come posso aiutarvi?» : Melania Trump è volata in Texas per visitare la struttura che ospita i bambini separati dai genitori dopo essere entrati illegalmente negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE: Trump ci...

Migranti - media : Melania ha fatto pressione su Trump : Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump Continua a leggere L'articolo Migranti, media: Melania ha fatto pressione su Trump proviene da NewsGo.

Migranti - pressioni di Melania su Trump : ANSA, - WASHINGTON, 21 GIU - La first lady Melania Trump ha fatto pressione presso il marito affinche' cambiasse posizione circa la sua linea sull'immigrazione illegale alla frontiera sud risultata ...

Trump cede al pressing di Melania - e di mezzo mondo - : firma ordine per riunire famiglie dei Migranti : Ondata planetaria di indignazione, da Bruce Springsteen fino al Papa. pressing delle donne di casa Trump. Alla fine il presidente fa retromarcia

Donald Trump cede al pressing di Melania (e di mezzo mondo) : firma ordine per riunire famiglie dei Migranti : Alla fine è passata la linea del buon senso, ma per i media americani determinante è stato il ruolo delle donne di casa Trump, Melania e Ivanka. Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May, il presidente americano Donald Trump era stato travolto da una pressione planetaria di indignazione per la separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano ...

Migranti - tutti contro Trump - o quasi : l'ambiguo rimprovero di Melania : Importanti figure del partito repubblicano si sono unite ai democratici nel chiedere all'amministrazione statunitense di porre fine alla politica della 'tolleranza zero', che sta dividendo i bambini ...

Migranti : Wp - 'Melania coraggiosa' : E' l'interrogativo posto in un editoriale del Washington Post sulla vicenda dei 2000 bimbi separati alla frontiera col Messico dai genitori entrati in modo illegale, a causa della politica di '...

Melania contesta Trump/ Messico 2000 bimbi separati da genitori Migranti : first lady Usa “odioso - serve cuore” : Melania contesta Donald Trump su linea dura immigrazione: Messico, 2mila bimbi separati dai genitori migranti in Usa e arrestati. first lady "Scene odiose, serve Usa con cuore"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Melania critica Trump su linea dura Migranti : governi anche con cuore | : Attraverso la sua portavoce la first lady fa sapere che "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie", in riferimento ai 2mila bimbi divisi dai genitori alla frontiera con il Messico . anche l'...

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui Migranti messicani : “Odioso vedere i bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...