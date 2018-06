Migranti | Macron | «I populisti in Europa come la lebbra» Di Maio | «Offensivo e ipocrita»

Migranti - garanzie Merkel per Conte ma è tensione governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

Migranti - Macron attacca l'Italia : «Populisti lebbrosi». Di Maio replica : «Ipocrita» : E' di nuovo tensione tra Italia e Francia sulla questione Migranti. Il presidente francese Macron è tornato ad attaccare il governoitaliano e ha tuonato contro la «lebbra»...

Migranti : Salvini a Macron - populisti lebbrosi? Un signore... : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - è scontro tra Italia e Francia Macron : ‘Populisti crescono come lebbra’ Di Maio : ‘Offensivo’. Salvini : ‘Un signore’ : A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione tra Italia e Francia registra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’Italia da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto ...

Migranti : Macron - populisti come lebbra : ANSA, - PARIGI, 21 GIU - Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei Migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, ...

Migranti - Salvini contro le Ong. Macron attacca la «lebbra populista». Di Maio : «Ipocrita» : «Sequestreremo la nave», annuncia su Fb il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Ci assumiamo noi la responsabilità di portarli sulle navi della nostra Guardia costiera, ma la Lifeline la porteremo in Italia dove dovrà fermarsi perchè la sequestreremo: è una nave apolide che non può navigare in acque internazionali». Intanto scoppia la polemica tra il presidente francese Macron e il tandem Di Maio-Salvini...

Macron accusa l’Italia sui Migranti : lite con Di Maio e Salvini : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull’accoglienza dei migranti e tuona contro la «lebbra» populista in Europa. «Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori ...

Migranti - Macron : "I populisti in Europa come la lebbra" | Di Maio : "Offensivo e fuori luogo" : "I nostri amici vicinidicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggioriprovocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha detto il presidente riferendosi alla Aqarius. Replica a stretto giro Di Maio: "La vera ipocrisia è di chirespinge gli immigrati a Ventimiglia e vuole farci la morale".

Merkel a Conte : “La bozza Ue sui Migranti sarà accantonata”. Botta e risposta Macron-Di Maio : In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte fa sapere di aver ricevuto una telefonata della cancelliera Angela Merkel «preoccupata della possibilità che potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles» per protestare contro un testo già preconfezionato sui migranti. «La Cancelliera - scrive Conte - ha chiarito che c’è stato un m...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Migranti - Emmanuel Macron : “Populisti in Europa come la lebbra “. Luigi Di Maio : “Offensivo e ipocrita” : Nuovo scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il governo italiano sul tema dei Migranti: "Vedete crescere i populisti come una lebbra, un po’ ovunque in Europa", attacca Macron riferendosi anche alla chiusura dei porti italiani alle Ong. La replica di Luigi Di Maio: "Parole offensive e fuori luogo. La vera lebbra è l'ipocrisia di chi respinge gli immigrati a Ventimiglia".Continua a leggere