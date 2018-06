Migranti | l’Italia ha chiesto a Malta di far attraccare la Lifeline

Migranti - l’Italia a Malta : «Fate attraccare la Lifeline» : Salvini: «La nave di Migranti sarà sequestrata e l’equipaggio processato». La Valletta: «Nessun contatto, malgrado la retorica». Poi la richiesta ufficiale della Capitaneria

Macron accusa l’Italia sui Migranti : lite con Di Maio e Salvini : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull’accoglienza dei migranti e tuona contro la «lebbra» populista in Europa. «Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori ...

Migranti - la Ue : “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles : Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles Continua a leggere L'articolo Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” | Conte parteciperà al vertice di Bruxelles proviene da NewsGo.

Migranti - bozza Ue : ridurre arrivi e movimenti tra i Paesi membri | Ma l’Italia si infuria : Migranti, bozza Ue: ridurre arrivi e movimenti tra i Paesi membri | Ma l’Italia si infuria Migranti, bozza Ue: ridurre arrivi e movimenti tra i Paesi membri | Ma l’Italia si infuria Continua a leggere L'articolo Migranti, bozza Ue: ridurre arrivi e movimenti tra i Paesi membri | Ma l’Italia si infuria proviene da NewsGo.

Migranti - la Ue : “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” : Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” Continua a leggere L'articolo Migranti, la Ue: “L’Italia ha ragione a chiedere un cambiamento” proviene da NewsGo.

Migranti - scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» : Pronti a chiudere le frontiere. L’avvertimento più forte è l’unica mossa che non svela in una giornata di incontri, annunci,… L'articolo Migranti, scontro con Merkel e Macron «L’Italia pronta a chiudere le frontiere» proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - Colau (sindaca di Barcellona) : “La Lega non rappresenta l’Italia. L’unica crisi che c’è è quella dei valori” : “Salvini non rappresenta l’Italia. Non esiste nessuna crisi dei Migranti, esiste solo una crisi di valori. È l’Europa che sta naufragando nel Mediterraneo perché non sta rispettando i suoi principi fondatori”. Ada Colau, sindaca di Barcellona, è in visita a Bologna dove ha partecipato alla manifestazione in Piazza Nettuno indetta dai collettivi per la Giornata internazionale del rifugiato. “Mi vergogno, come cittadina della Spagna e dell’Europa, ...

Migranti - Salvini : ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. Austria : ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei volenterosi’ : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei volenterosi” annunciato la scorsa settimana dai ministri dell’Interno di Italia, Austria e Germania. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della ...

Mattarella : «Migranti - la Ue aiuti l’Italia» Toninelli : non abbiamo mai chiuso i porti : Messaggio del Quirinale in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati . «L’Italia contribuisce al dovere di accoglienza e assistenza»

Merkel minaccia l’Italia sui Migranti per salvare il suo governo : Bruxelles. Un mini-summit a otto, che dovrebbe preparare il terreno al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, ma che in realtà serve a risolvere un grave problema di politica interna in Germania e a salvare la cancelliera Angela Merkel dall'offensiva del suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer: l'i

Migranti - Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia : “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” : Migranti, Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia: “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” Francia e Italia sono intenzionate “ad accogliere le posizioni italiane” per quanto riguarda la questione migratoria, ma stando alla dichiarazione congiunta diffusa ieri sera sembra che le proposte avanzate dal premier Giuseppe Conte non siano state granché prese in considerazione […] L'articolo Migranti, Emmanuel ...

Migranti - Emmanuel Macron e Angela Merkel all’Italia : “I richiedenti asilo devono stare dove vengono registrati” : Francia e Italia sono intenzionate "ad accogliere le posizioni italiane" per quanto riguarda la questione migratoria, ma stando alla dichiarazione congiunta diffusa ieri sera sembra che le proposte avanzate dal premier Giuseppe Conte non siano state granché prese in considerazione da Merkel e Macron.Continua a leggere

Doppio schiaffo all’Italia sui Migranti. Nasce zoppo il piano Ue sugli sbarchi : Un progetto per «esternalizzare» la gestione degli sbarchi fuori dalla Ue che sembra avere la strada tutta in salita. Angela Merkel ed Emmanuel Macron che ritrovano la sintonia (tra di loro) e ne approfittano per lanciare due schiaffetti sulle guance dell’Italia, uno sulla vicenda Aquarius e uno sull’obbligo di riprendersi i migranti che sono fuggi...

Migranti - Merkel e Macron : “Accogliere posizione dell’Italia e rafforzare Frontex” : “Ovviamente nella nostra riflessione sulla questione Migranti, accoglieremo la posizione italiana”. Angela Merkel parla in conferenza stampa dal castello di Meseberg, 60 chilometri a nord di Berlino, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera tedesca, dopo il bilaterale avuto con il primo ministro Giuseppe Conte, ribadisce che l’Italia è “il paese principalmente colpito dal flusso che arriva ...