Migranti - l'Italia ha chiesto a Malta di far attraccare la Lifeline : Dopo l'odissea della Aquarius un nuovo caso scoppia nel Sud del Mediterraneo. E si chiama Lifeline. La nave della omonima ong tedesca è finita nel mirino...

Migranti - UNICEF Italia : in due giorni 200 morti a largo Libia : Roma, 22 giu. , askanews, 'Mentre assistiamo a insulti, frasi ad effetto e proclami dei vari esponenti della politica e società civile, altri 200 esseri umani sono morti nel Mar Mediterraneo'. Lo ...

Migranti - Macron attacca l'Italia : populisti lebbrosi. Di Maio : ipocrita : E' di nuovo tensione tra Italia e Francia sulla questione Migranti. Il presidente francese Macron è tornato ad attaccare il governoitaliano e ha tuonato contro la «lebbra»...

Migranti - dazi ma anche rebus Italia : mercati in tensione : In occasione dell'asta di martedì prossimo 26 giugno, primo appuntamento con i collocamenti di fine mese, il ministero dell'Economia metterà a disposizione degli investitori un totale tra due e 3 ...

Papa : occorre accogliere quanti Migranti si può - Italia generosa : Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa Continua a leggere L'articolo Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa proviene da NewsGo.

Papa Francesco : “Accogliere i Migranti - ma con prudenza. Italia generosa” : Il Pontefice in volo da Ginevra: "L'Africa non va sfruttata ma aiutata. In Libia accade come nei lager nella Seconda Guerra Mondiale. Un Paese deve accogliere tanti quanti può integrare, educare, dare lavoro".Continua a leggere

Migranti - il duello Francia-Italia : «Populisti come la lebbra», tuona il presidente francesce Emmanuel Macron rivolto alla forze di governo in Italia. «Offensivo e ipocrita», la replica di Di Maio. «Da lui non accettiamo lezioni», gli fa eco Salvini. Tra Italia e Francia è scontro totale. ...

Migranti - il Papa : "Accogliere quanti si può - Italia generosa" : Francesco in volo da Ginevra: "L'Africa non va sfruttata ma aiutata. In Libia accade come nei lager"

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...

Salvini 'Sequestriamo la Lifeline e arrestiamo l equipaggio ma i Migranti non in Italia' : ROMA - Matteo Salvini vuole la nave e il suo equipaggio ma non i migranti soccorsi. A sera dal Viminale fanno sapere che sono trattative in corso con la Libia e con Malta per cercare di far sbarcare ...

Migranti - Macron attacca l'Italia : «Populisti lebbrosi». Di Maio replica : «Ipocrita» : E' di nuovo tensione tra Italia e Francia sulla questione Migranti. Il presidente francese Macron è tornato ad attaccare il governoitaliano e ha tuonato contro la «lebbra»...

Migranti - Macron attacca l'Italia : «Populisti lebbrosi». Di Maio replica : «Ipocrita» : E' di nuovo tensione tra Italia e Francia sulla questione Migranti. Il presidente francese Macron è tornato ad attaccare il governoitaliano e ha tuonato contro la «lebbra»...

Migranti - è scontro tra Italia e Francia Macron : ‘Populisti crescono come lebbra’ Di Maio : ‘Offensivo’. Salvini : ‘Un signore’ : A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione tra Italia e Francia registra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’Italia da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto ...

Macron accusa l’Italia sui Migranti : lite con Di Maio e Salvini : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull’accoglienza dei migranti e tuona contro la «lebbra» populista in Europa. «Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori ...