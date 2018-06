Migranti - l’intesa Ue resta lontana. Dai fondi alle frontiere - ecco tutte le divisioni : Nessuna bozza preconfezionata sui Migranti al vertice di domenica a Bruxelles ma una discussione informale dove l’Italia potrà far valere in pieno le sue tesi su finanziamento al Trust fund Africa, superamento di Dublino, centri di assistenza ai Migranti nella sponda Sud, rimpatri volontari assistiti quantomeno da Libia e Niger...

Intesa Conte-Merkel su Migranti : "La posta in gioco" per l'Europa "è altissima". "Dobbiamo costruire un'Europa più forte ed equa che possa rispondere ai bisogni primari dei suoi cittadini''. E ancora: '' L'Italia non può continuare a ...

Migranti - ministro Germania : intesa Ue o respingimenti da luglio | : Il titolare dell'Interno Seehofer spinge per la misura se non ci sarà accordo coi partner europei. Angela Merkel frena: "respingimenti non sono automatici". Intanto oggi incontra il premier Conte per ...