Migranti | Lifeline in un tweet | La nostra nave batte bandiera olandese

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...

Lifeline - Toninelli sequestra la Ong/ 224 Migranti a bordo : “Soccorriamo i profughi - ma la nave è illegale" : Lifeline, Toninelli sequestra la Ong. 224 migranti a bordo: “Soccorriamo i profughi, ma la nave è illegale". Giallo attorno all'imbarcazione battente bandiera olandese ma in realtà...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Migranti - Toninelli : "Sequestreremo la nave Ong Lifeline - batte illegalmente bandiera olandese" : 18.07 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato che dalle verifiche eseguite risulta che la nave Ong Lifeline opera al di fuori delle regole e che quindi sarà sequestrata. "Salveremo le vite umane che sono sulla Lifeline poi sequestreremo la nave. Abbiamo chiesto al governo olandese di fare una verifica e ci hanno detto che Lifeline batte illegalmente la loro bandiera".La Lifeline "ha imbarcato oltre ...

Migranti - telefonata Merkel-Conte 'Bozza Ue sarà accantonata'. Scontro Macron-Di Maio. E scoppia il caso Lifeline : ROMA. Uno Scontro permanente, quello tra Matteo Salvini e le Ong impegnate nel salvataggio di Migranti al largo delle coste libiche. Oggi va in scena un nuovo attacco, contro l'Ong Lifeline. Sul piano ...

Libia - Ong soccorre 224 Migranti | Toninelli : sequestreremo nave Lifeline - Unhcr : "120 annegati" : "La nave Ong Lifeline sta agendo in acque libiche fuori da ogni regola, fuori dal diritto internazionale". A dirlo è il ministro dei Trasporti. Stessa linea di Matteo Salvini che aggiunge:"Avete fatto un atto di forza? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda"