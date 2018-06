Migranti | le prove della Lifeline | Non siamo fuorilegge | E Malta smentisce

Migranti - nave Lifeline mostra le prove : 'Abbiamo bandiera olandese' : "La nostra nave batte bandiera olandese": lo riferisce in un tweet la Lifeline mostrando una conferma di registrazione. Nel documento Amsterdam è il porto "di casa" e il 19 settembre 2017 la data di ...

Fico rimprovera un deputato di FdI e difende i Migranti : “Non fanno la pacchia” : Un parlamentare di FdI durante il question time di oggi alla Camera parla di "fine della pacchia per i migranti", riprendendo l'espressione coniata da Salvini. E il presidente della Camera lo invita a "utilizzare un linguaggio più consono".Continua a leggere

Migranti - tutti contro Trump - o quasi : l'ambiguo rimprovero di Melania : Importanti figure del partito repubblicano si sono unite ai democratici nel chiedere all'amministrazione statunitense di porre fine alla politica della 'tolleranza zero', che sta dividendo i bambini ...

Sondaggi - il 64 per cento degli italiani approverebbe blocco navale per fermare i Migranti. Uno su tre tra elettori Pd : “Quindici anni fa la metà dell’Italia era disponibile ad accogliere gli immigrati“, sostiene Enzo Risso, il direttore scientifico dell’Istituto di Sondaggi Swg. “Ora ci troviamo con quasi il 70 per cento che è per politiche di chiusura“. Un cambio radicale, nella cultura e nella mentalità di un Paese, che sembra confermare la linea politica adottata dal governo Conte nella gestione dell’emergenza ...

Oltre mille sbarchi in poche ore di Migranti provenienti dalla Libia : Tra la notte e le prime ore del mattino Oltre mille persone sono state recuperate dalle tre motovedette della Guardia Costiera italiana di stanza a Lampedusa. Si tratta di migranti, in larghissima maggioranza provenienti dall'area subsahariana, salpati dalle coste della Libia. E per Salvini la colpa delle partenze è la "disinformazione".Continua a leggere

Migranti - il piano Salvini : 'Fondi ai Paesi di provenienza' : 'Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli'. Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori il suo piano per ...

Migranti - Corte di Giustizia : “Richiedenti asilo non possono essere respinti senza ok del paese Ue di provenienza” : Un richiedente asilo che si sposti sul territorio europeo non può essere respinto verso il paese nel quale ha fatto domanda di protezione internazionale se non con il consenso implicito o esplicito di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte europea di Giustizia, con una sentenza nella quale prende in esame il caso dell’iracheno Adil Hassan. Dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, Hassan si era spostato in Francia. Lì era ...

Migranti - ora l'Ue rimprovera l'Italia perché rimpatria troppo poco : La Commissione europea , si sa, non perde occasione per dire la propria sulle politiche dei singoli Stati membri, intervenendo con regolarità sui programmi dei governi nazionali e a volte anche solo ...

M5s-Lega - prove di governo | Di Maio : convergenze su Migranti e conflitto di interessi : "Stiamo facendo notevoli passi avanti con il programma di governo, stiamo trovando ampie convergenzesu reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, sullaquestione che riguarda la lotta al business dell'immigrazione". Così il leader Cinquestelle a incontro finito con Salvini

Prove di salvataggio in mare sulle rotte dei Migranti : Prove di salvataggio in mare. Al largo delle coste libiche i membri delle ong SOS Mediterranée e Médecins sans frontières hanno partecipato alle esercitazioni per allenarsi a salvare i migranti che cercano di raggiungere l'...