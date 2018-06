Migranti - l'accoglienza truffa latte tagliato con acqua sporca : Un affare che cresce con l?emergenza. Più Migranti da sistemare, più centri pronti e disponibili ad accoglierli, più guadagni. L?inchiesta della Procura di Benevento...

Matteo Salvini vuole tagliare i “35 euro al giorno” per l’accoglienza Migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mira a rivedere la normativa che regola la concessione della protezione umanitaria, a suo giudizio uno status concesso con troppa discrezionalità dai commissari. Inoltre, il capo del Viminale è intenzionato a diminuire il contributo giornaliero che lo Stato italiano eroga per l'accoglienza dei migranti in Italia - i famigerati 35 euro al giorno - e vorrebbe tagliarlo a 20 euro.Continua a leggere

[L'inchiesta] In manette il re dell'accoglienza dei Migranti che viaggiava in Ferrari e amava le barche : Per la Procura di Benevento, e per il gip che ha firmato l'ordinanza di arresto, è a capo di un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello stato e alla commissione di altri reati.

Migranti : qual è l'impatto economico e fiscale sui paesi europei di accoglienza? : In un momento in cui il tema dell'immigrazione è particolarmente caldo, con il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che fa la voce grossa contro l'Europa , Leggi QUI, , spunta uno ...

Un "sistema criminale" per lucrare sulle assegnazioni pilotate dei Migranti e sul sovraffollamento dei centri di accoglienza. Messo in piedi, fra gli altri, da un dipendente della Prefettura di Benevento, da un funzionario del ministero di Giustizia e da un carabiniere. In totale cinque persone sono finite agli arresti domiciliari su decisione del gip della procura campana, mentre altre 36 risultano indagate. Le accuse sono di truffa ...

L’Ungheria cambia la Costituzione e dice no all’accoglienza dei Migranti economici : Con 180 voti favorevoli e appena 18 contrari il Parlamento ungherese ha approvato la norma che vieta l'accoglienza dei migranti economici, cioè coloro che non fuggono da guerre e persecuzioni ma dalla fame e dalle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici.Continua a leggere

Benevento - frode su centri d'accoglienza per Migranti : 5 arresti - 36 indagati : Coinvolti un funzionario pubblico, un impiegato del ministero di Giustizia e un appartenente delle forze dell'ordine. Sono accusati di truffa ai danni dello Stato

Benevento. Accoglienza Migranti : 5 arresti e 36 indagati : Una speculazione sull’Accoglienza ai migranti veniva messa in atto mediante assegnazioni pilotate, sovraffollamento dei centri e false attestazioni di presenze