Migranti | il Papa | Accogliere quanti si può | Italia generosa

Migranti - parla Papa Francesco : immorali le azioni di Trump e Salvini : Il fenomeno della gestione dei flussi migratori è tornata prepotentemente alla ribalta dell’opinione pubblica internazionale. Il no alla nave Aquarius rifilato da Matteo Salvini e le immagini delle gabbie volute da Donald Trump sul confine statunitense accompagnate dal pianto disperato dei bambini, hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo. A unirsi al coro di dissenso contro le politiche anti-immigrati [VIDEO] è stato Papa Francesco. Il ...

Ivanka ringrazia papà Trump su Migranti : 23.43 Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente Usa, rompe il silenzio sulla polemica della separazione dei bambini dai genitori migranti alla frontiera Usa. Ivanka ringrazia il padre per la firma dell'ordine esecutivo per tenere unite le famiglie ed esorta il Congresso ad agire. "Grazie presidente per aver preso una iniziativa cruciale, mettendo fine alla separazione delle famiglie alla frontiera".Così Ivanka su Twitter. "Il Congresso ...

Migranti - Papa Francesco contro i governi populisti che creano solo psicosi : Città del Vaticano - Papa Francesco critica apertamente i governi populisti , tra cui inserisce anche il governo italiano giallo-verde, perchè 'creano la psicosi' sui Migranti. In una lunga intervista ...

Gdf a caccia grandi evasori; Migranti : Italia presenta proposta; Papa critica Trump : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenuto alla cerimonia che ricorda la fondazione della polizia tributaria, garantisce l'impegno del governo per un contrasto piu' efficace all'evasione ...

Papa : “Il mondo non ha bisogno di legalismo - ma di cura” | Sui Migranti : “I populisti creano psicosi” : Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura” | Sui migranti: “I populisti creano psicosi” All’udienza generale in piazza San Pietro Bergoglio ha spiegato ai fedeli il significato dei 10 comandamenti. E sulla questione migranti ha dichiarato in un’intervista: “I populisti creano psicosi” Continua a leggere L'articolo Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di ...

Migranti - il Papa : «Psicosi dai populisti. La paura impedisce di accogliere» | : Il Pontefice critica l’amministrazione Trump, ma ne ha anche per Salvini e come ha gestito il caso della nave Aquarius

Il Papa contro Trump : “Immorale separare i figli”/ Sui Migranti : “Dobbiamo aiutarli e accoglierli" : Papa Francesco ha bacchettato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Immorale separare i figli”. Così invece si è espresso sui migranti: “Dobbiamo aiutarli e accoglierli"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Migranti - il Papa : «Psicosi dai populisti : Il Pontefice critica l’amministrazione Trump, ma ne ha anche per Salvini e come ha gestito il caso della nave Aquarius

Migranti - Papa Francesco : "I populisiti creano psicosi" : Il pontefice in un'intervista alla Reuters: "No a respingimenti. Queste persone vanno aiutate e sistemate ma in tutta Europa". E critica Trump sul caso Messico Il piano Ue: hotspot in Nordafrica

Migranti - Richetti vs Sallusti : “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e famiglie arcobaleno” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra il senatore del Pd, Matteo Richetti, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Il nodo focale della discussione è la politica sull’immigrazione perseguita dal governo gialloverde. Il portavoce dem critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e difende il suo predecessore: “Vi ricordate una sola volta in cui Minniti ha chiuso i porti per una nave che arrivava in Italia?”. “Sì, lo ha ...

Aquarius - Papa : non respingere Migranti - dislocarli in tutta Ue : Roma, 20 giu. , askanews, 'Credo che non puoi respingere quelli che arrivano. Devi riceverli, aiutarli, curarti di loro, accompagnarli e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa': parla così Papa ...

Papa : populisti creano psicosi - senza Migranti Europa si svuota : Roma, 20 giu. , askanews, I populisti stanno 'creando una psicosi' sulla questione dell'immigrazione, mentre le società europee stanno affrontando un 'grande inverno demografico' e senza immigrazione ...

Migranti - il Papa critica Trump : il populismo non è la soluzione : Roma, 20 giu. , askanews, Papa Francesco critica la politica migratoria dell'amministrazione statunitense di Donald Trump in una intervista esclusiva a Reuters, affermando che il populismo non è la ...

Migranti in USA - Papa Francesco attacca Trump : “Immorale separare i figli dai genitori” : Migranti in USA, Papa Francesco attacca Trump: “Immorale separare i figli dai genitori” Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all’interno di vere e proprie gabbie. E sull’Aquarius: “Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa”.Continua […] L'articolo ...