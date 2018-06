Microsoft ha invitato gli utenti Windows 10 Mobile a passare ad Android o iOS?

surface-phone

(Di venerdì 22 giugno 2018) Cheavesse ormai abbandonato lo sviluppo di10non considerandolo più come un prodotto in piena vita bensì come appartenente al passato lo si sapeva già ma forse questa volta ci si è spinti un po’ oltre… Una buona parte degliche hanno attivato infatti le notifiche della UWP di sistema “Notizie” hanno visto nelle ultime ore comparire uno strano pop-up che invita loro a scaricare l’applicazione ufficiale diNews perla quale, ricordiamo, è stata pochi giorni fa completamente riscritta e ridisegnata con l’aggiunta di nuove funzionalità. Non sappiamo se sia stato solo un semplice errore oppure una cosa voluta manon ha di certo fatto una bella figura, soprattutto dopo tutto quello che hanno dovuto subire gli10a causa di una politica sul settore smartphone che, ...