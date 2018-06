Microsoft Andromeda | smartphone Windows? rumors

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 22 giugno 2018) Fonti anonime sostengono che l’ultimo prototipo del dispositivo “” diinclude funzionalità di telefonia. Non sarà un rientro nel business degli, ma, piuttosto, una nuova voce nella sua iniziativa “always-connected” al momento disponibile solo da laptop con processori Qualcomm Snapdragon e connettività 4G LTE.dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato verso la fine del 2018. Anche se non sappiamo molto di, i brevetti dimostrano un dispositivo pieghevole che sfoggia due schermi. Si basa su una “cerniera viva” che riunisce entrambi gli schermi per creare un’esperienza tablet senza interruzioni. Una configurazione mostra il dispositivo che si piega con gli schermi rivolti all’indietro in modo da poterlo tenere come uno. Invertendo la piega, con gli schermi uno di ...