Meteo weekend | temporali | grandinate e temperature in calo

Il Meteo del weekend (23-24 giugno)? Con qualche sorpresa : Dopo una settimana di caldo e tempo incerto – bello al centro-nord, burrascoso al sud – il meteo per il weekend di sabato 23 e domenica 24 giugno continua ad essere altalenante e discontinuo. Innanzitutto scordiamoci le temperature estive superiori ai 30 gradi a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi giorni: venerdì infatti è in arrivo una perturbazione fredda dalla penisola scandinava che abbasserà bruscamente le temperature portando ...

Previsioni Meteo Italia weekend 16-17 giugno. Che tempo farà : L’estate è oramai alle porte ma, anche se parliamo di temperature sopra la media da tempo, ancora non ci sono segnali evidenti dell’arrivo della bella stagione dal punto di vista delle Previsioni meteo. Se gli ultimi weekend sono stati contrassegnati da sole e caldo, è altrettanto vero che nel corso delle settimane non sono mancati piogge e temporali a bagnare un po’ tutta l’Italia, da nord a sud. Il prossimo fine ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : Puglia e Sicilia sott’acqua - ma attenzione in Calabria nel weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Meteo : temporali anche nel weekend - poi arriverà il caldo afoso : Nel weekend il tempo inizierà a migliorare in alcune zone, in altre i protagonisti saranno ancora i temporali. In particolare l’anticiclone delle Azzorre tenderà ad abbracciare le regioni settentrionali, la Sardegna e la Toscana, ma si dimenticherà del resto del Centro-Sud dove continuerà ad agire indisturbato un piccolo ciclone mediterraneo.Continua a leggere

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il maltempo al Sud : fenomeni estremi fino al weekend : Allerta Meteo – Una depressione, da giorni attiva sull’Italia e responsabile dei forti temporali al centro-sud, si sposterà, nella giornata di domani, verso la Grecia mantenendo la sua influenza soprattutto al sud e su parte del centro. Tale evoluzione riproporrà precipitazioni a carattere temporalesco che risulteranno localmente intense soprattutto sulle estreme regioni meridionali della penisola e sui versanti tirrenici della ...

Allerta Meteo - forte maltempo verso il Centro/Sud : nubifragi - grandinate e tornado fino a Domenica - compromesso anche il weekend : 1/23 ...

Previsioni Meteo shock per i mondiali di calcio 2018 : pioggia e tempeste potrebbero rovinare il primo weekend del torneo : I luoghi che ospiteranno i mondiali di calcio 2018 sono sparsi in tutta la Russia. Considerata la vastità della nazione, queste località sono ampiamente separate tra loro, con alcune a distanza di 3.000 km dalle altre. Per questo, le partite che inizieranno allo stesso orario, difficilmente si svolgeranno sotto le stesse condizioni Meteorologiche. La prima partita si giocherà a Mosca, giovedì 4 giugno, quando la Russia affronterà l’Arabia ...

Meteo - nel weekend esplode l'estate : caldo africano sopra i 30 gradi - ecco dove : Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo: dopo alcuni giorni di maltempo, sabato e domenica tornerà a splendere il sole su gran parte dell'Italia. La pressione dovrebbe aumentare gradualmente su...

Meteo - nel weekend stop ai temporali : si torna al caldo estivo : Dopo un venerdì ancora all'insegna di temporali e maltempo diffuso su tutto il centro nord, da sabato situazione Meteo in deciso miglioramento su tutte le regioni d'Italia mentre da domenica clima da mese di luglio con picchi oltre i 30 gradi in molte regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia weekend 9-10 giugno. Che tempo farà : Dopo una settimana di temporali e temperature in ribasso, il prossimo weekend torneranno sole e caldo a tenerci compagnia per tutto il fine settimana. Secondo le Previsioni meteo per l’Italia, tra sabato 9 e domenica 10 giugno ci metteremo alle spalle l’ondata di piogge che hanno colpito soprattutto al centro-nord per goderci due giornate di caldo estivo, con sole e temperature in aumento. Fino a venerdì, il tempo rimarrà instabile ...

Meteo : in Lombardia persiste nuvolosità ma weekend sarà soleggiato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Fino a venerdì la Lombardia sarà interessata da una circolazione ciclonica, associata ad una struttura depressionaria, che dalla Penisola Iberica, passando sul bacino del Mediterraneo, tenderà a spostarsi verso est. Giornate, dunque, con nuvolosità irregolare e condizion

Meteo : in Lombardia persiste nuvolosità ma weekend sarà soleggiato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Fino a venerdì la Lombardia sarà interessata da una circolazione ciclonica, associata ad una struttura depressionaria, che dalla Penisola Iberica, passando sul bacino del Mediterraneo, tenderà a spostarsi verso est. Giornate, dunque, con nuvolosità irregolare e condizioni di instabilità diffusa, specie nella notte tra giovedì e venerdì. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia, per ...

Meteo : in Lombardia persiste nuvolosità ma weekend sarà soleggiato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Fino a venerdì la Lombardia sarà interessata da una circolazione ciclonica, associata ad una struttura depressionaria, che dalla Penisola Iberica, passando sul bacino del Mediterraneo, tenderà a spostarsi verso est. Giornate, dunque, con nuvolosità irregolare e condizioni di instabilità diffusa, specie nella notte tra giovedì e venerdì. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia, per ...

Meteo Lombardia : ancora instabilità - ma weekend sereno : Tempo incerto, dalle condizioni perturbate e instabili con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco in Lombardia per oggi e buona parte della settimana. Temperature massime in graduale diminuzione, da mercoledì, in pianura. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia, valido per le prossime ore. A partire dalla giornata di sabato, una graduale rimonta anticiclonica favorirà un fine settimana più asciutto e ...