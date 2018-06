Messina | bimbo di 4 anni investito da auto in retromarcia mentre gioca in cortile | è

Fratellini morti a Messina : Francesco - 13 anni - bimbo eroe che si è lanciato nel rogo per tentare di salvare il piccolo Raniero : Prima ci hanno provato i genitori, respinti dalle fiamme e dal fumo che avevano invaso l'appartamento in via dei Mille a Messina , poi è stato lo stesso Francesco Filippo a tentare di...

Mafia - le intercettazioni choc : « Messina Denaro come Padro Pio». «Bimbo nell'acido? Riina fece bene...» : cosa minchia sia a me? le cose giuste' , spiega uno dei due che fa un paragone tra i boss alla classe politica. 'Voialtri tanto mangiate. State facendo diventare un paese... l'Italia è uno stivale ...

Il boss del clan di Matteo Messina Denaro intercettato : "Il bimbo sciolto nell'acido? Riina fece bene" : "Allora ha sciolto a quello nell'acido, non ha fatto bene? Ha fatto bene". Parla, non sapendo di essere intercettato, uno dei mafiosi fermati dalla dda di Palermo nel blitz di oggi che ha portato in cella 22 tra boss e favoreggiatori del clan di Matteo Messina Denaro. Il drammatico riferimento è alla vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, rapito, tenuto sotto sequestro per 779 giorni, ucciso e sciolto ...