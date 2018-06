Mercato NBA | Dwight Howard è già ai saluti con i Nets | buyout con Brooklyn | sarà free

Mercato NBA : NBA - James ai Lakers : e se a scegliere fosse LeBron Jr.? : ... al netto della genetica, per una volta sperano di andare a colpo sicuro scegliendo il figlio maggiore del giocatore più forte del mondo. In questo momento di svolta della carriera di James, in cui ...

Mercato NBA – Lonzo Ball via dai Lakers? Magic pronto a sacrificare il suo playmaker sull’altare di LeBron James : I Los Angeles Lakers potrebbero privarsi di Lonzo Ball dopo solo un anno. Il playmaker infatti potrebbe essere inserito in una trade per arrivare a LeBron James Dopo il Draft di questa notte, il Mercato NBA entrerà ufficialmente nel vivo. Una volta conclusa la questione relativa ai giovani, è tempo di pensare ai top player già fatti e finiti. Nella lega tiene banco la questione sul futuro di LeBron James. Il Re sarà free agent ed è dato in ...

Draft NBA – Gli Atlanta Hawks puntano Doncic : messi sul Mercato Schroder e Bazemore : Gli Atlanta Hawks puntato a scegliere Luka Doncic al prossimo Draft: da leggere in quest’ottica la volontà di mettere sul mercato Schroder e Bazemore Questa notte a Brooklyn avrà luogo il Draft NBA 2018. Per 60 giovani atleti sarà il primo passo per inseguire i propri sogni nel mondo dorato della massima competizione mondiale di basket. Luka Doncic è uno dei prospetti più interessanti disponibili e sarebbe finito nel mirino degli Atlanta Hawks. ...

Mercato NBA – Spurs alle strette - arriva l’offerta dei Cavs per Kawhi Leonard : ed è quella migliore : I San Antonio Spurs hanno ricevuto l’offerta dei Cavs per Kawhi Leonard: la proposta della franchigia dell’Ohio è attualmente la più allettante Il Mercato NBA sta per entrare nel vivo e sono due le situazioni da tenere d’occhio: Kawhi Leonard e LeBron James. Entrambi i due talenti potrebbero ritrovarsi a giocare insieme. Nonostante Leonard abbia espresso la volontà di trasferirsi ai Lakers entro il 2019 e LeBron James sia il ...

CalcioMercato Napoli : Jahanbakhsh non arriverà - : Il procuratore di quest'ultimo, Amir Hashemi, ha parlato del suo assistito, ora al mondiale con l'Iran: " La Coppa del Mondo per ora è molto incerta, mi dispiace che non ci sia l'Italia, molte big ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard mette in guardia le altre franchigie : nel 2019 giocherà comunque a Los Angeles : Kawhi Leonard ha espresso la volontà di giocare a Los Angeles nel 2019: qualsisi altra franchigia, all’infuori di Lakers o Clippers, dovesse acquistarlo, lo perderà dopo una sola stagione Nella scorsa settimana è avvenuto il tanto atteso incontro fra Gregg Popovich e Kawhi Leonard. I due hanno discusso del futuro del numero 2 nero-argento, non riuscendo ad arrivare ad un accordo. Sarà dunque addio. Alla dirigenza dei San Antonio Spurs ...

Mercato NBA - Dwight Howard passa ai Brooklyn Nets in cambio di Timofey Mozgov : Mancano ancora diverse ore alla notte del Draft, ma il Mercato NBA ha fatto già registrare i primi movimenti. A dare il via alla stagione degli scambi è ancora una volta Dwight Howard, che per la ...

Mercato NBA - trade tra Brooklyn e Charlotte : Howard vicino ai Nets : Brooklyn e Charlotte preparano una trade che cambierà gli scenari sotto canestro per le due franchigie: i dettagli dell’affare Brooklyn e Charlotte stanno lavorando ad una trade che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Secondo Espn, sul piatto della bilancia ci sarebbe Dwight Howard, il quale potrebbe essere scambiato con Mozgov. Una mossa interessante per i Nets che, acquisendo il contratto di Howard in scadenza nel 2019, ...

Mercato NBA – Popovich vuole un nuovo incontro con Kawhi Leonard : posto un veto importante sulla cessione : Coach Popovich vorrebbe un nuovo incontro con Kawhi Leonard per provare a convincerlo a restare: intanto l’allenatore degli Spurs ha posto un veto sulla cessione Nella scorsa settimana è avvenuto il tanto atteso incontro fra Gregg Popovich e Kawhi Leonard. I due hanno discusso del futuro del numero 2 nero-argento, non riuscendo ad arrivare ad un accordo. Sarà dunque addio. O forse no. Gregg Popovich è convinto di poter risanare la ...

Nba Mercato - Kawhi Leonard incontra Gregg Popovich : Contatto. Kawhi Leonard e Gregg Popovich si sono incontrati martedì sera a San Diego, la città in cui quello che San Antonio considera ancora il suo uomo franchigia sta lavorando per tornare uno dei ...

Mercato NBA – Jamal Crawford non eserciterà la player option con i Timberwolves : Jamal Crawford lascerà i Minnesota Timberwolves: il veterano 38enne non eserciterà la player option presente nel suo contratto Stando a quanto si legge su Yahoo Sport, il veterano Jamal Crawford non eserciterà la player option presente nel suo contratto. Il cestista 38enne, che nella scorsa stagione ha fatto registrare 10.3 punti e 2.3 assist di media a partita, tirando il 41.5% dal campo, il 33.1% da 3 e il 90.3% ai liberi, uscirà dal suo ...

Mercato NBA – Chris Paul svela il futuro di LeBron James : “ecco dove andrà” : Chris Paul ha dato un importante indizio sul futuro di LeBron James: secondo il playmaker dei Rockets il Re vuole Los Angeles L’estate é appena iniziata, ma in NBA non c’é tempo per riposarsi: a breve il Mercato dei free agent entrerà nel vivo. Il nodo principale da sciogliere é quello legato al futuro di LeBron James. Il numero 23 dei Cavs dovrebbe lasciare, con grande probabilità l’Ohio per accasarsi in un team in grado di ...

Mercato NBA – Rudy Gay non eserciterà la player option nel suo contratto : rinnovo o addio agli Spurs? : Rudy Gay non eserciterà la player option presente nel suo contratto: per l’ex Kings possibile la rifirma a cifre più alte o l’addio Momento di grande incertezza in casa Spurs. Messo per un po’ da parte il discorso Kawhi Leonard, grana principale per la franchigia texana, sembra incerto anche il futuro di Rudy Gay. L’ex Sacramento Kings, stando a quanto si legge su ESPN, non sembra voler esercitare la player option presente nel suo contratto. Con ...

Mercato NBA - LeBron James - Kawhi Leonard e Paul George : il piano per la super estate dei Lakers : Nel grande e confuso scacchiere estivo che i GM di mezza NBA si ritroveranno a fronteggiare, con tanti free agent di primissimo livello a caccia di un contratto e squadre disposte a rivoluzionare il ...