Mercato | bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan | ma chi ci

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018)– Esplode lala cessione diall’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande. Unimmotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è lache ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare la Juventus nella corsa scudetto in Italia e bissare o magari addirittura migliorare la storica semifinale raggiunta pochi mesi fa in Champions League., infatti, nell’ultimo anno aha rappresentato più che altro un problema, al punto che a Gennaio stava per partire verso la Cina. Il centrocampista belga, escluso anche dalla sua Nazionale, è difficile da inquadrare tatticamente etre stagioni ad alto livello, a maggio ...